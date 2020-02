Unión completó este miércoles por la mañana un nuevo entrenamiento en el predio Casasol con miras al cotejo de este viernes en Paraná, desde las 19, con arbitraje del rafaelino Silvio Trucco, ante Patronato por la 20ª fecha de la Superliga. Un encuentro que se lleva mucha atención sabiendo que en el horizonte está el desquite de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Más que nada atendiendo a la confirmación de la formación, ya que podrían darse algunos cambios.

Aunque hay algunas cosas que se van conociendo. En el arco seguiría Sebastián Moyano, pero guarda con Marcos Peano. Está cantada la vuelta de Jonathan Bottinelli después de cumplir con la fecha de suspensión por ser expulsado ante Estudiantes en reemplazo de Francisco Gerometta. De esta manera, el entrenador Leonardo Madelón colocaría la línea de cuatro que venía jugando. Federico Milo tendría descanso y tiene muchas chances de ser titular Gabriel Carabajal.

Jonathan Bottinelli.jpg Prensa Unión

Por la derecha, si es que muestra resto físico, continuaría Javier Cabrera, pero en caso contrario estaría Ezequiel Bonifacio al igual que contra River. En tanto en el medio es donde están algunos de los interrogantes: sería muy factible el debut del uruguayo Sebastián Assis más que nada por su compatriota Javier Méndez, que todavía no logra afianzarse. Pero también es cierto que Jalil Elías viene haciendo un despliegue importante. Pero no sería extraño que se mantengan los dos.

Finalmente, en el ataque Walter Bou estaría muy con lo justo desde lo físico por su sobrecarga muscular. Viene trabajando liviano y es un hecho que el DT lo esperará hasta el mismo día del encuentro para ver si se la juega ratificándolo entre los 11 o si le da descanso para que aparezca Nicolás Mazzola, que haría dupla con Franco Troyansky.

Unión Walter Bou.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

En pocas palabras, no habría rotación y se insistiría en poner lo mejor a disposición, más que nada para no descuidar el torneo local, ya que la campaña no es buena y la meta pasa por sumar nuevamente de a tres. La participación internacional y el holgado promedio permiten que se apueste, pero tampoco se quiere hipotecar la condición a futuro.

Pasando en limpio, la probable formación sería con: Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Javier Cabrera o Ezequiel Bonifacio, Jalil Elías, Javier Méndez o Sebastián Assis y Gabriel Carabajal; Franco Troyansky y Walter Bou o Nicolás Mazzola.

El plantel trabajará otra vez este jueves por la mañana y luego quedará concentrado a la espera del cotejo en el Presbítero Bartolomé Grella, pero pensando también en el duelo copero del jueves 20 en el Arena Independencia de Belo Horizonte ante Atlético Mineiro, con la ventaja 3-0 obtenida en la ida en Santa Fe. El crédito y la expectativa están abiertos.