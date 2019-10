Unión completó este miércoles por la mañana un nuevo entrenamiento en el predio Casasol con miras al cotejo de la 10ª fecha de la Superliga del próximo domingo en La Plata, desde las 13.15, con arbitraje de Andrés Merlos, ante el Gimnasia de Diego Maradona.

La persistente lluvia no impidió el trabajo normal, aunque el entrenador Leonardo Madelón de igual modo no puso la probable formación que saldría al estadio Juan Carmelo Zerillo. Fueron tareas físicas con pelotas y otras en espacios reducidos, aunque la realidad es que el técnico tendría todo definido, si es que no surge algún imponderable.

• LEER MÁS: Corvalán: "Maradona tiene un aura que no lo puedo describir"

Serían los mismos 11 que se impusieron a Colón en la jornada pasada, con algunas otras que se fueron clarificando. En este sentido, desde el lunes comenzó a trabajar con normalidad Juan Ignacio Cavallaro tras dejar atrás un dolor que le causó un golpe que recibió en la rodilla contra Aldosivi.

Tate11.jpg Prensa Unión

Estuvo moviéndose diferenciado y en las últimas prácticas ya estuvo a la par del resto, por lo que tendría muchas chances de estar entre los concentrados. Después, el conductor rojiblanco esperará para ver cómo llega el arquero Marcos Peano de la gira con la Selección Argentina Sub 23 para terminar de confeccionar la lista.

• LEER MÁS: Unión blindó a Yeimar Gómez Andrade

Con este panorama, la probable alineación tendría a Sebastián Moyano; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Ezequiel Bonifacio, Lucas Acevedo, Jalil Elías y Gabriel Carabajal; Nicolás Mazzola y Walter Bou.

Unión.jpg UNO / José Busiemi

El plantel volverá a trabajar este jueves por la mañana en el mismo escenario, donde se espera que Madelón sí le de rodaje a la idea. Lo mismo será viernes y sábado, donde posterior al almuerzo se emprendará el viaje a la Ciudad de las Diagonales para esperar el cotejo que tiene como foco de atención a Diego Maradona. Además, se conocerá la lista de viajeros.

• LEER MÁS: La calma de Luis Spahn en Unión: "Los buenos resultados en los Clásicos traen tranquilidad"

Un cotejo que seguramente tendrá un alto contenido de adrenalina, donde el Tate deberá sacar a relucir su temple de aseguro para no dejarse amedrentar ante el marco e ir en busca de los tres puntos.