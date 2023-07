El Gallego Méndez volvió a hablar de su salida de Unión

En la última semana, el Gallego Méndez manifestó lo siguiente en diálogo con ESPN: "Es una decisión que no tomé nunca desde que empecé a jugar hasta ahora. Jamás hice algo tan impulsivo. Siempre uno piensa en ser respetuoso con el trabajo que tiene, segundo en el momento que está viviendo y tercero en los jugadores, que son los primeros a los que se les debe respeto".

Embed

"En Unión estábamos bien en cuanto a los resultados y habíamos encontrado el funcionamiento, pero no veíamos tanto futuro y cuando se habló esto de Vélez no dudé mucho. Entiendo que pueda parecer desprolijo y he leído críticas y me toca aguantar de este lado y lo entiendo. Entiendo el enojo de Unión y sé que la decisión que tomé no es simpática. Sí hubiese cambiado hablar con los jugadores de Unión. Me hubiese gustado tener una charla y explicarles los motivos. Yo había pensado no continuar cuando termine el torneo, pero no dejarlos así abruptamente. Eso sí me dolió", remarcó el DT de Vélez.

LEER MÁS: Se cayó el acuerdo entre Unión y Vélez por Mauro Pittón

Y tras el empate de Vélez ante Godoy Cruz en Liniers, volvió a hablar el Gallego Méndez de su salida de Unión y disparó en diálogo con Paso a Paso por TyC Sports: "Lo expliqué en la semana, lo único que me dolió fue no poder decirles a los muchachos, después las decisiones te pueden gustar o no. Siempre me manejé de una forma y eso fue quizás lo que no me gustó. Pero no me arrepiento porque tomé la decisión con el corazón".

"No me llamaron, pero hablé con Kily, lo hago siempre. Es un tema cerrado, cuando vengan espero tener la posibilidad de hablar con ellos", agregó en F1, de ESPN.