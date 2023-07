Méndez, ante las críticas: "En Unión no veíamos tanto futuro y cuando vino Vélez no dudé"

"Es una decisión que no tomé nunca desde que empecé a jugar hasta ahora. Jamás hice algo tan impulsivo. Siempre uno piensa en ser respetuoso con el trabajo que tiene, segundo en el momento que está viviendo y tercero en los jugadores, que son los primeros a los que se les debe respeto", apuntó en charla con ESPN.

Pero luego fue sincero: "En Unión estábamos bien en cuanto a los resultados y habíamos encontrado el funcionamiento, pero no veíamos tanto futuro y cuando se habló esto de Vélez no dudé mucho. Entiendo que pueda parecer desprolijo y he leído críticas y me toca aguantar de este lado y lo entiendo. Pero es el club donde me formé y pasé la mitad de mi carrera profesional y es difícil hacerle entender a la gente que estás tomando una decisión que no tiene que ver con lo económico, si no con una cuestión afectiva. Es difícil entenderlo para la gente, no para mí que lo tenía claro. Entiendo el enojo de Unión y sé que la decisión que tomé no es simpática".

"Mientras fui futbolista y entrenador siempre fui respetuoso y prolijo con las salidas para no lastimar a nadie, pero esto tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con mi pasado en el club, con mi formación, con el presente después de un tiempo de inactividad. Agradezco a Unión que me haya llamado para volver a trabajar después de todo lo que pasó. También con una necesidad de estar en Buenos Aires, cerca de mis hijos. Pero no voy a poner excusas, porque no me gustan y si me tengo que aguantar las críticas, me las aguanto. Si hay que poner la cara, la pongo. Volví a Vélez porque quiero al club, no hay mucha más explicación que esa", agregó.

En el final, Gallego reconoció: "Yo primero pedí disculpás públicas, pero es una situación atípica. Yo pensé con el corazón y no me arrepiento y es la primera vez que me encuentro en el ojo de la tormenta y no me gusta. Sí hubiese cambiado hablar con los jugadores de Unión. Me hubiese gustado tener una charla y explicarles los motivos. Yo había pensado no continuar cuando termine el torneo, pero no dejarlos así abruptamente. Eso sí me dolió".