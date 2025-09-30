Andrés Merlos será el juez para Unión-Aldosivi: los antecedentes

Andrés Merlos será el encargado de impartir justicia en el partido entre Unión y Aldosivi, este viernes desde las 21.15, en el estadio 15 de Abril.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 11 del Torneo Clausura, donde Unión recibirá a Aldosivi el viernes 3 de octubre a las 21.15 en el estadio 15 de Abril. El encargado de impartir justicia será Andrés Merlos, árbitro con amplio recorrido en el fútbol argentino y con historial variado dirigiendo tanto al Tatengue como al Tiburón.

Merlos tiene una estadística extensa con Unión: lo dirigió en 22 ocasiones , con un saldo de 8 victorias, 5 empates y 9 derrotas . A lo largo de esos encuentros mostró 36 amarillas y 4 expulsiones a futbolistas tatengues. Su primera vez fue el 24 de septiembre de 2013 , en la Primera Nacional, cuando Unión empató 1-1 como visitante ante San Martín de San Juan. Ese día, además de los goles de Rodrigo Salinas y Damián Ledesma, el juez expulsó a Luciano Vella . La última vez fue mucho más reciente: el 24 de agosto de 2025 , en el empate 1-1 frente a Huracán en el 15 de Abril, donde le mostró la roja al visitante Fabio Pereyra .

Con Aldosivi también registra 22 partidos, pero los números son más adversos para los marplatenses: apenas 3 triunfos, 6 empates y 13 caídas. Además, amonestó a 44 jugadores y expulsó a 3. La primera vez que lo dirigió fue en la Primera Nacional 2012, en un empate 1-1 frente a Almirante Brown. El último antecedente fue el 2 de febrero de 2025, en la derrota 1-0 ante Newell’s en Rosario, con gol de Gonzalo Maroni.

En el choque en Santa Fe, Merlos estará acompañado por Andrés Barbieri y Federico Cano como asistentes, Maximiliano Silcán Jerez como cuarto árbitro, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina, junto a José Castelli como AVAR.

Unión buscará cortar su sequía de victorias en casa y Merlos será testigo de un partido con mucho en juego, donde los números muestran que ninguno de los dos equipos ha logrado grandes réditos bajo su arbitraje.

La fecha 11 del Clausura de la Liga Profesional

Viernes 3 de octubre

19.00 Tigre – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Ariel Scime

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Sebastián Habib

21.15 Unión – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: José Castelli

21.15 Argentinos – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Gastón Monsón Brizuela

Sábado 4 de octubre

14.30 Sarmiento – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Diego Novelli

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Javier Uziga

16.45 San Martín (SJ) – Instituto (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martinez

Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Diego Martin

19.00 Atlético Tucumán – Platense (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Nazareno Arasa

AVAR: Belén Bevilacqua

19.00 Huracán – Banfield (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Mariana De Almeida

21.15 Lanús – San Lorenzo (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Comesaña

Domingo 5 de octubre

14.30 Godoy Cruz – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Germán Delfino

AVAR: Lucas Pardo

16.30 Estudiantes – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: José Carreras

AVAR: Gastón Suárez

16.45 Talleres – Belgrano (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Nahuel Viñas

19.00 Boca – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastian Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Diego Verlotta

21.15 Rosario Central – River (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Sebastian Raineri

Cuarto árbitro: Pablo Gimenez

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Diego Romero

Lunes 6 de octubre

19.00 Deportivo Riestra – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Damian Espinoza

21.00 Racing – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Pablo Giménez

AVAR: Daniel E. Zamora