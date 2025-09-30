La Liga Profesional de Fútbol confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 11 del Torneo Clausura, donde Unión recibirá a Aldosivi el viernes 3 de octubre a las 21.15 en el estadio 15 de Abril. El encargado de impartir justicia será Andrés Merlos, árbitro con amplio recorrido en el fútbol argentino y con historial variado dirigiendo tanto al Tatengue como al Tiburón.
Andrés Merlos será el juez para Unión-Aldosivi: los antecedentes
Andrés Merlos será el encargado de impartir justicia en el partido entre Unión y Aldosivi, este viernes desde las 21.15, en el estadio 15 de Abril.
Por Ovación
Los datos de Unión y Aldosivi con Andrés Merlos como árbitro
Merlos tiene una estadística extensa con Unión: lo dirigió en 22 ocasiones, con un saldo de 8 victorias, 5 empates y 9 derrotas. A lo largo de esos encuentros mostró 36 amarillas y 4 expulsiones a futbolistas tatengues. Su primera vez fue el 24 de septiembre de 2013, en la Primera Nacional, cuando Unión empató 1-1 como visitante ante San Martín de San Juan. Ese día, además de los goles de Rodrigo Salinas y Damián Ledesma, el juez expulsó a Luciano Vella. La última vez fue mucho más reciente: el 24 de agosto de 2025, en el empate 1-1 frente a Huracán en el 15 de Abril, donde le mostró la roja al visitante Fabio Pereyra.
LEER MÁS: La virtud y el defecto que muestra el volante de Unión Nicolás Palavecino
Con Aldosivi también registra 22 partidos, pero los números son más adversos para los marplatenses: apenas 3 triunfos, 6 empates y 13 caídas. Además, amonestó a 44 jugadores y expulsó a 3. La primera vez que lo dirigió fue en la Primera Nacional 2012, en un empate 1-1 frente a Almirante Brown. El último antecedente fue el 2 de febrero de 2025, en la derrota 1-0 ante Newell’s en Rosario, con gol de Gonzalo Maroni.
En el choque en Santa Fe, Merlos estará acompañado por Andrés Barbieri y Federico Cano como asistentes, Maximiliano Silcán Jerez como cuarto árbitro, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina, junto a José Castelli como AVAR.
Unión buscará cortar su sequía de victorias en casa y Merlos será testigo de un partido con mucho en juego, donde los números muestran que ninguno de los dos equipos ha logrado grandes réditos bajo su arbitraje.
La fecha 11 del Clausura de la Liga Profesional
Viernes 3 de octubre
19.00 Tigre – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Ariel Scime
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Sebastián Habib
21.15 Unión – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: José Castelli
21.15 Argentinos – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Gastón Monsón Brizuela
Sábado 4 de octubre
14.30 Sarmiento – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Diego Novelli
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Javier Uziga
16.45 San Martín (SJ) – Instituto (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martinez
Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Diego Martin
19.00 Atlético Tucumán – Platense (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Nazareno Arasa
AVAR: Belén Bevilacqua
19.00 Huracán – Banfield (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Mariana De Almeida
21.15 Lanús – San Lorenzo (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Comesaña
Domingo 5 de octubre
14.30 Godoy Cruz – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Germán Delfino
AVAR: Lucas Pardo
LEER MÁS: Por qué octubre es clave para el futuro de Dómina en Unión
16.30 Estudiantes – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: José Carreras
AVAR: Gastón Suárez
16.45 Talleres – Belgrano (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Nahuel Viñas
19.00 Boca – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastian Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Diego Verlotta
21.15 Rosario Central – River (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Sebastian Raineri
Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Diego Romero
Lunes 6 de octubre
19.00 Deportivo Riestra – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Damian Espinoza
21.00 Racing – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Pablo Giménez
AVAR: Daniel E. Zamora