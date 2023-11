LEER MÁS: "Calderón tenía un compromiso de no irse libre de Unión"

Fue Claudio Corvalán uno de los únicos jugadores de Unión (el otro fue Franco Pardo), quien se refirió a la dura derrota ante Belgrano, que significó un golpe importante en el tramo final de la Copa de la Liga Profesional, y que puso una gran duda sobre la continuidad en Primera División.

Corvalán, afirmó: "Nos duele, estamos todos muy dolidos. Pero si hay algo que te enseña la vida es que tenés que pelearla, pase lo que pase, y lo vamos a hacer. Confío en el equipo. La realidad es que quiero mucho al club, me emociono un poco porque es una situación de mierda pero lo vamos a sacar adelante".

Uno de los ídolos de Unión que tomó la palabra en los últimos días fue José Luis Marzo. El Loco habló con LT10 (AM 1020), donde reveló que pidió el número de teléfono de Claudio Corvalán, ya que tenía la necesidad de transmitirle su apoyo y respaldo en este momento tan determinante.

Marzo, contó: "A Corvalán dámelo siempre, lo quiero en mi equipo, te das cuenta cuando uno se rompe el alma en el entrenamiento, cuando le duele lo que está pasando. Lo considero, más que capitán, como ayudante de campo del Kily, empuja para adelante, dar órdenes, estos son los capitanes que se bancan un plantel, se lo dije".

"Me surgió hablarle, como a cualquier hincha de Unión. Estaba tomando mates y me salió mandarle el video, me puse la camiseta y se lo hice. Es para alentarlos, que entren libres, tranquilos, la cancha va a estar llena y vamos a ir a darles lo mejor a ellos. Mis hijos largaron el estudio e hicimos el video. Me contestó al toque, rápido", reveló el Loco, quien habitualmente con sus hijos asiste al 15 de Abril cuando se presenta el rojiblanco como local.