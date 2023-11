Pusineri: "Tigre irá con lo mejor para jugar ante Unión"

LEER MÁS: Cristian González piensa en un cambio de sistema en Unión

En cuanto al partido ante Platense, reveló: "Jugamos estos tres o cuatro partidos mucho mejor que los anteriores, donde habíamos caído en un pozo, donde no habíamos podido ni convertir, y terminábamos perdiendo. Pero el equipo fue superior, tuvo triangulaciones, el gol fue con una jugada muy buena. Esto hace que el equipo tenga un juego asociado. Platense se quedo con un jugador menos pero no se notó por el juego directo a Pellegrino y Ronaldo Martínez. Además, teníamos el viento en contra. Por eso se desdibujó un poco todo, tuvimos chances para definir, y cuando no lo hacés el otro equipo está en partido. Es legítimo lo del rival, tuvo su estrategia que no pudimos vulnerar. Pero el equipo fue mejor".

Unión Tigre Federico vera.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

En cuanto a lo que viene para Tigre, Pusineri dijo: "Primero me debo la charla con el presidente (Ezequiel Melaraña) para saber cómo ven la situación, hay contratos que terminan. Vamos a seguir algunos días más, pero no voy a salir del foco que es preparar el equipo lo mejor posible para el partido ante Unión en Santa Fe".

En cuanto a cómo se prepara el partido ante Unión, Pusineri destacó: "Sabemos que vamos a jugar de visitante, que va a estar la cancha caldeada, que habrá situaciones que tendremos que manejar de lo emocional. Vamos a tener que ser jueces, es solo un partido que no nos cambia nada pero que implica mucho para el rival. Tenemos que ser fuertes, dignificar la profesión, después el resultado será otra consecuencia. Iremos con lo mejor, trataremos de inculcar la fortaleza mental de un partido de alto impacto, por el marco y lo que se está jugando. Tendremos que estar a la altura".

En el final, se le preguntó por la definición del descenso y los arbitrajes polémicos, y el DT de Tigre reveló: "Es una situación poco agradable luchar por esas instancias, hasta hace dos fechas atrás había 10 equipos implicados, eso es mucho, nunca hubo tanto, habla de la paridad y lo difícil que es ganar. Podríamos haber sacado nueve de nueve, cuando a todos los demás se les hace muy difícil. Es difícil preparar los partidos y ejecutarlos, nos sacamos una mochila grande ya que podemos decir que vamos a estar en Primera División. Lo de los arbitrajes pasa en todos los estadios, se vive con mucha histeria, es todo muy desconfiado. Nos decían que teníamos ayuda, pero Forclaz pateó desde afuera del área, no la pudo sacar el arquero, lo hablamos con el presidente de Belgrano, no hay nada qué decir de los arbitrajes. Tenemos que estar todos más tranquilos. Pero hay problemas en todos los estadios, en nuestro fútbol hay mucha histeria y es más difícil para todos".