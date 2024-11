El Kily dijo que su continuidad en Unión depende del presidente Luis Spahn

En la previa al partido ante Boca, el entrenador de Unión Cristian González se refirió a su continuidad en el club. El Kily no confirmó que siga y le pasó la pelota al presidente rojiblanco Luis Spahn.

La palabra del DT de Unión

"Tuvimos un mercado donde no pudimos traer a nadie y se hizo más complicado, tuve posibilidades de irme a otro lugar, pero estoy muy comprometido con Unión. No puse excusas, sí le manifesté mi malestar a los dirigentes por no traer refuerzos". comenzó diciendo.

Para luego agregar: "Nadie pensaba que a cinco partidos del final del campeonato estuviéramos en zona de clasificacion a una copa internacional y peleando arriba. Destaco mucho el compromiso de los jugadores hacia el club y ni hablar con el cuerpo técnico. La relación que tenemos es muy particular y eso hace que se entreguen siempre y busquen competir".

"Tratamos de ultimar todos los detalles y mantener una idea, con el desafío de seguir mejorando. Estoy muy feliz en Santa Fe, me encanta Santa Fe y estamos muy comprometidos con el club y eso me deja muy tranquilo de cara a mis jugadores y también a la gente". expresó el DT.

Consultado por su continuidad respondió: "Tengo una relación muy particular con el presidente (Luis Spahn) en donde me enojo mucho con él. Intento no se si la palabra es presionarlo, pero sí exigir porque la intención es jerarquizar un plantel, en donde hay muchos chicos".

Y siguió: "Mi exigencia es armar un equipo que pueda ilusionar a nuestra gente y en base a eso decidiré mi continuidad. No es un capricho mío sino que busco una mejora para el plantel y eso es lo que le transmito a la dirigencia y al presidente. Ojalá que el presidente lo pueda entender y en base a eso veremos si continúo o no en el club".

"De una vez por todas hay que dar el salto de calidad, mi postura no es un capricho sino una necesidad y darse cuenta que se puede. Salir del conformismo y la mediocridad y darnos cuenta que no queremos volver a la situacion que pasamos el año pasado en donde peleamos hasta la última fecha para mantener la categoría", cerró el Kily.