"El Kily es un DT que te motiva muchísimo y te da confianza"

Nicolás Paz tuvo la chance de jugar y consolidarse en el equipo de la mano de Sebastián Méndez y con la llegada del Kily González se mantuvo dentro de los 11 pese a que no estuvo el ultimo partido por una molestia física. En diálogo con Santa Fe Canal, el defensor de Unión se refirió al presente del equipo y a la chance que se le presentó de meterse en la formación titular.

"La llegada del Kily (González) nos dio mucha más confiaza. Es un técnico que le encanta el fútbol que te lo transmite todo el tiempo y que te motiva muchísimo. En lo personal traté de aprovechar la oportunidad que me dieron y disfrutarla al máximo. No me puse a pensar el momento que vivía el equipo sino que hice foco en lo personal y en la chance de dar lo mejor para el equipo", fueron sus primeras palabras.