Unión, a un paso de lograr la continuidad de Kily González

"Me vacié en estas dos semanas", manifestó Cristian González en diálogo con TNT Sports, mientras que a esa misma frase la repitió en conferencia de prensa, aunque fue un poco más explícito en cuanto a los motivos por los cuales tendría que analizar su continuidad, más allá de tener contrato hasta el próximo 30 de junio.

Kily González.jpg El DT de Unión, Cristian González, pudo contar con Roldán y Zenón este jueves, a la par del resto. UNO Santa Fe / José Busiemi

Kily González, en una charla que mantuvo con ESPN, reveló: "Hoy estoy pensando desde otro lado muchísimas cosas. Hay que replantearse un montón de cosas. No es justo que Unión tenga que pasar por estos momentos y hay que hacerse cargo para cambiar. Me debo una charla con los dirigentes para plantear un montón de cosas. En base a eso decidiremos lo mejor para el club. Igual insisto, el club está siempre por encima de todo y por suerte logramos el objetivo, pero no es justo que Unión tenga que pasar por esto. Hay que reacomodar un montón de cosas para que Unión aspire a otras cosas. Por qué no crecer".

Por lo que se pudo saber, Kily González tenía tomada la decisión de marcharse de Unión, debido a que tendría otras ofertas para continuar con su carrera como entrenador fuera del país y por un desgaste con los dirigentes, el cual expuso en varias conferencias de prensa, donde manifestó que se enojaba y discutía mucho con ellos, mientras que también entre tantas charlas también se refirió a la "reserva mejorada", para calificar a su plantel, lo cual no cayó nada bien en el ceno de la CD.

Lo concreto es que el martes se produjo una reunión "positiva" entre Luis Spahn y Cristian González, donde se comenzaron a poner de acuerdo sobre los objetivos deportivos de 2024, como así también sobre la logística a emplear, en cuanto a refuerzos y la posible llegada de un director deportivo, figura que Unión no tiene desde la salida de Roberto Battión y Esteban Amut.

La próxima semana se producirá un nuevo encuentro, donde se terminarán de limar los últimos detalles, como es la conformación del plantel, jugadores a retener, a cortar y política de refuerzos, tomando como referencia que Unión hoy está inhibido por Capiatá, debido a la deuda por Junior Marabel, y que está restringido para sumar incorporaciones.