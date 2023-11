Una vez terminado el partido ante Belgrano, con una dura derrota en Córdoba, Unión quedó al borde del descenso, ya que se hundió en la tabla de posiciones, siendo el equipo que en más desventaja llegó a la última fecha para tratar de lograr la salvación. Sin embargo, tuvo un mensaje que no solo llegó a los hinchas, sino que también fue clave para el resto del plantel. Incluso, fue elogiado en reiteradas oportunidades por Cristian González al manifestar que es "el capitán que todo entrenador quiere tener".

"El Kily es un técnico bárbaro que me enseñó muchísimo"

Claudio Corvalán, mucho más relajado con el objetivo de la salvación cumplido, habló con La Central Deportiva de Cadena 3 de Santa Fe (FM 101.7), donde se refirió a cómo se vivió la angustiante definición, mientras que también confirmó su continuidad en Unión, y habló de los nuevos desafíos en los cuales se deben enfocar.

"Salvarnos del descenso fue una descarga general. Lo primero que pensé es que se terminó este calvario. Fue una situación muy dura y difícil. Sentía que había mucha responsabilidad sobre mí con los jugadores jóvenes que tiene el plantel", comenzó reconociendo Corvalán, el capitán de Unión.

Mientras que luego contó cómo fue la recta final para el último partido de la temporada, y tiró: "Después del partido de Belgrano el vestuario era de un equipo descendido. Había que salir a ganar contra Tigre y teníamos plomo en los botines. En el vestuario después de Belgrano caímos en la realidad. Después de eso fueron días difíciles. Sentíamos que estábamos en falta con los hinchas. La familia también sufre los momentos del futbolista. La realidad es que el único momento que disfrutamos en el año fue cuando tuvimos una levantada con (Sebastián) Méndez. Ahora estamos a tiempo de hacer autocrítica, pero la podemos hacer en Primera".

"Spahn también es parte de esto y tiene que disfrutar. Todos nos podemos equivocar, lo concreto es que uno nunca se prepara para jugar por un descenso. En un mercado de pases tenés que tener gente que la capacidad de hacerlo. No sé si Luis Spahn estuvo preparado para las gestiones de los mercados de pases", destacó Corvalán, sobre el presidente de Unión.

E inmediatamente dio su parecer sobre cuál fue el punto de inflexión para que Unión se caiga tan estrepitosamente: "Antes del partido frente a Nacional era el momento para invertir y pegar el salto de calidad. Después de la eliminación en Copa Sudamericana el plantel se cayó mucho. No pensé que íbamos a pelear el descenso hasta estos últimos partidos. No tuvimos recambio. Hubo muchos chicos que vivieron sus primeros partidos en Primera y se tuvieron que hacer hombres en estos últimos partidos".

Más del capitán Claudio Corvalán en Unión

"El Kily nos dijo que empezábamos la Copa de la Liga y terminábamos todos juntos pero me hubiese gustado que se quede Gordillo, porque no habíamos encontrado un cinco después de la salida de Portillo y Nardoni. Después del partido frente a Platense el Kily nos dio una charla dura. Tocamos fondo. El Kily sintió que no le dimos el máximo ante Platense. Nos hizo saber que habíamos tocado fondo contra Platense y eso fue un quiebre", remarcó en otro tramo el capitán de Unión.

Luego, se refirió a algunos jugadores del plantel de Unión, y afirmó: "(Enzo) Roldán da una dinámica distinta a la que te puede dar otro jugador. Ahora seguramente se vayan jugadores. Mosqueira y Zenón quizás tengan ofertas. Necesitamos un proyecto para clasificar saber dónde vamos y aspirar a una Copa o soñar con otras cosas. Al hincha de Unión le agradezco mucho por el apoyo incondicional que tuvimos. El sábado fue una fiesta y no le podemos pedir más".

En cuanto a su realidad en el club, Claudio Corvalán contó: "Yo tengo contrato por un año más. Estuve cerca de irme a Sporting Cristal y después apareció Nacional de Montevideo. Era una oportunidad buena. Lo hablé con el Kily y me pidió que me quedé. En 2024 voy a seguir en Unión".

E inmediatamente Corvalán elogió a Cristian González y dijo: "El Kily es una persona muy pasional que te entrega el corazón. Nos hizo sentir que vayamos por ese camino, me dijo que quiere a Unión. Peleó para que a muchos chicos se les mejore el contrato. Me siento muy identificado con el Kily. Estoy muy agradecido con los hinchas de Unión. Ellos sufrieron a la par nuestra este año. Nos encariñamos mucho con el Kily y nunca me había pasado algo así con otro entrenador".

Y volvió al partido de la salvación de Unión ante Tigre, y apuntó: "En el gol de Zenón pensé que todavía faltaba mucho. Traté de no volverme loco pero fue un alivio importante. Tenemos que aprender de todo esto, por el sufrimiento y angustia que se generó. Unión está muy politizado. A Spahn lo veo firme. Si nos íbamos a la B era distinto, pero lo veo con intenciones de cambiar las cosas. Spahn estos días estaba más asustado que nunca".

"Unión es el club más importante para mí junto con Quilmes. Acá encontré mi lugar. Estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi carrera, con ganas suficientes que Unión vaya por buen camino. Siempre quiero que a Unión le vaya bien, todo lo que tengo es gracias a Unión", reconoció en otro tramo Claudio Corvalán.

También contó las intimidades del festejo de Unión, y reveló: "Después del partido me escribieron los hermanos Pittón, Britez, Acevedo y Juanchón García. Me da orgullo que los hinchas se sientan identificados y que no les fallamos".

En otro tramo contó de una charla con el Gallego Méndez, y Corvalán tiró: "Hablé con Mendez después del partido contra Vélez. Le dije que no tenía problemas con él pero que nos falló como grupo".

En el final, Claudio Corvalán apuntó: "En 2024 tenemos que ir por todo. Las cosas que hacen los hinchas son impagables y por suerte van a tener unas fiestas con Unión en Primer. Si nos íbamos a la B, la gente igual nos iba a aplaudir porque se sentían identificados".