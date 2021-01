El llamativo caso de Kevin Zenón en Unión

Incluso el gran momento de Kevin Zenón en Unión se consolidó con convocatorias, junto a Gastón González, para la Selección Argentina Sub 20, que se entrenó en el predio de Ezeiza bajo las órdenes de Fernando Batista, de cara al Sudamericano y el Mundial de la categoría (no tienen fechas concretas de realización como consecuencia de la pandemia del coronavirus).

Pero llamativamente, Kevin Zenón no fue convocado por Juan Manuel Azconzábal para los últimos partidos de Unión, lo cual causó un gran misterio como consecuencia que venía en un alto nivel. Encima Gastón González se afianzó como titular por el sector izquierdo con buenas actuaciones y goles incluidos.

Cuando en el diálogo que mantuvo con FM Sol (FM 91.5) se le preguntó por su ausencia en los últimos partidos de Unión, contestó: "No me estaba sintiendo bien, mis compañeros estaban mejor. No estaba bien físicamente, me había tocado estar lesionado. El campeonato que comienza iré con todo, como siempre".

Kevin Zenón.jpg Kevin Zenón, por sus gran actuaciones en Unión, fue convocado a la Selección Argentina Sub 20.

Sin embargo, su ausencia, según se pudo averiguar, obedece más allá de este inconveniente físico a un llamado de atención que le habría hecho el entrenador Juan Manuel Azconzábal por algunas actitudes del chaqueño que no le gustaron en su camino hacia la profesionalización definitiva.

Incluso en una de las conferencias de prensa que dio luego de los últimos encuentros de Unión, el DT se refirió a la situación que los jugadores deben ser más "profesionales", en un claro mensaje de lo que está buscando y donde se fundamentan sus decisiones.

Este lunes el plantel de Unión volverá a trabajar tras las minivacaciones y seguramente Kevin Zenón buscará ganarse nuevamente la confianza de Azconzábal, quien lo tiene muy en consideración debido a que se trata de una interesante arma de ataque con la que cuenta en el equipo.

Kevin Zenón disputó seis encuentros de la Copa Diego Maradona (cuatro como titular y dos ingresando desde el banco de los suplentes) y no convirtió. En tanto, en la Copa Sudamericana jugó tres encuentros: uno como titular (empate sin goles ante Bahía en Santa Fe) y dos ingresando como suplente (derrota ante Emelec por 1-0 en Santa Fe y caída 1-0 ante Bahía en Brasil).