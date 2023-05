Spahn: "El hincha tiene que entender que los clubes no subsisten sin vender jugadores"

Además, relató: "En el último período no hubo retiro de la deuda de mi familia. Muchos dicen «dejá de llevártela y ponela por los jugadores» . Debo aclarar que no se hizo ningún retiro para mi familia. No hay un mensaje encubierto".

Spahn rompió el silencio y fue tajante: "No hubo ningún amague de renuncia y me siento respaldado"

"Otra cosa que se dice es «nada se termina» y quiero hacer una reseña. Tenemos que plantarnos qué fue del club y que se concretó. Quizás erramos en pensar en un club más moderno y acá hay una reseña de lo que se viene haciendo en los últimos años. El natatorio se mantuvo desde 1958 sin modificaciones. En el 65 se hizo La Pajarera, mote que no nos gusta. En el 90 se hizo Ipei. En el 93 arrancan otras obras, dos donaciones: la climatización de la piscina y el cubierto Malvicino. Luego llegó el codo de damas. Se compró una caldera nueva para natatorio. Además los vestuarios, la nueva red de agua y gas. Todo aprobado. Se hizo el zoom, además del cerramiento perimetral y otras cosas edilicias. En el Ipei se refaccionaron las aulas con aire y además un salón de usos múltiples. En el estadio hay 4.300 nuevas butacas. Los palcos también fueron renovados. Además de la nueva iluminación, con una erogación importante. Se retiraron las fosas y se hicieron nuevos ingresos al estadio", apuntó.

Pero no quedó solo ahí: "También vi que preguntan «qué hacen con la plata». Ingresaron 2.600.000 dólares por la venta de Gastón González. Todo a valores de dólar oficial. También 1.500.000 de dólares por Nardoni y por Portillo 800.000 dólares. Se vendió financiado".

Luis Spahn.jpeg Spahn hizo referencia a los pedidos que hacen los hinchas de Unión.

"La plata de la cuota social no excede el pago al personal de planta. Un segundo ingreso es los derechos de TV, que no alcanzan. No tienen una actualización. No alcanza para pagar los salarios del plantel profesional, además del personal que lo rodea. Están luego los ingresos extraordinarios que pueden ser por ventas, plateas o sumas internacionales. Veníamos con un déficit producto de la caída de socios por la pandemia. Se compró a (Enzo) Roldán, hubo obras y se adquirió a Tomás González. Los premios al plantel y cuerpo técnico, fueron 480.000 dólares y 530.000 en los préstamos. El hincha tiene que entender que los clubes no subsisten sin vender jugadores es una verdad contundente. Se puede vivir, pero recortando gastos", remarcó.

El mensaje de Luis Spahn a la gente de Unión.

"Hacemos este trabajo con la mayor idoneidad para alcanzar los mejores resultados. Entregaremos un club cuando terminemos nuestro mandato saneado y con las obras completas. Algo que traerá tranquilidad en la próxima comisión por los próximos 20 años. Estamos en un momento complicado y la gente canaliza sus emociones en el fútbol y tenemos que buscar una solución. Nos estamos ocupando. De nada sirve el resto si no tenemos protagonismo en la primera división, porque es lo que moviliza a nuestros socios. Estamos buscando la forma de solucionarlo. Trabajamos para incorporar un secretario técnico. No fue un periodo exitoso para el fútbol", enfatizó.

A lo que enunció: "Llamaremos a las otras agrupaciones para conciliar la fecha de la Asamblea y encontrar la paz que todos los hinchas desean. No quiero que el club se convierta en lugar ingobernable. Trabajaremos con las agrupaciones para ver si podemos repudiar a los violentos. Recibí mensajes anónimos. Nuestro desafío sigue siendo afrontar esto con firmeza y con la convicción de revertir esta difícil situación para que la institución no sufra".