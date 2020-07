"El objetivo de Unión es ser campeón de la Sudamericana"

Claudio Corvalán es uno de los pocos referentes que le quedó al plantel de Unión, tras la profunda renovación que sufrirá en este receso, debido a la partida de jugadores que fueron claves en la última temporada, y con la incertidumbre puesta con aquellos con los cuales los dirigentes intentarán negociar su continuidad, para afrontar el nuevo proceso futbolístico que se iniciará con la llegada de Juan Manuel Azconzábal, donde la Copa Sudamericana será uno de los grandes objetivos.

Mugre Corvalán habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), donde hizo un repaso de su estadía en Unión, se refirió a la salida de Leonardo Madelón, la llegada de Juan Manuel Azconzábal, el retorno a los entrenamientos, su ductilidad para cumplir varios puestos de la defensa, también opinó sobre la decisión que se tomó en AFA de haber suspendido los descensos y se atrevió a pensar en conseguir el título en la Sudamericana.

En el inicio, Corvalán se refirió a cómo analiza que se dará el retorno a las prácticas de Unión, que lo tendrá como uno de los grandes referentes del plantel con el torneo local y la Sudamericana como objetivos, y destacó: "Hoy por hoy tenemos una fecha estipulada, ya que dijo Nicolás Russo (presidente de Lanús) dijo que entre el 5 y 10 de agosto se podría volver a los entrenamientos, para nosotros está bueno porque tenemos un objetivo claro, a la hora de entrenar solo tenés otra motivación. Hace dos o tres meses atrás no sabíamos nada, la incertidumbre era muy grande. Lo concreto es que en el interior se puede entrenar, pero en Buenos Aires está el foco de la pandemia y hay que ponerse de ese lado, por respeto a los colegas. Ojalá que cuando se vuelva a entrenar sea en las mejores condiciones para todos, que ninguno se enferme, que nos podamos cuidar entre todos porque detrás nuestro hay una familia".

LEER MÁS: Los dirigentes de Unión y el operativo desgaste

Luego, se le hizo referencia a las declaraciones por el mismo medio de Luis Spahn, presidente de Unión, quien lo catalogó como el gran referente para los objetivos que se vienen, con la Sudamericana como gran objetivo, y Corvalán dijo: "Uno nunca se imagina estar considerado de esa forma, pero a través de los entrenamientos, las ganas, la predisposición y el tratar de ser siempre profesional. Eso fue lo que hizo que hoy sea parte del club y un referente, es una palabra muy grande. Estoy muy contento acá, me adapté rápido al plantel, los chicos me recibieron bien, en la ciudad y el club me recibieron 10 puntos. Mi hijo va al jardín del IPEI. Eso hace que uno pueda trabajar tranquilo y demostrar, cuando llegué me tocó esperar cuando no jugaba, de a poco me fui ganando mi lugar, pero con esfuerzo y entrenando. Primero está Unión, pero siempre la idea está en tirar para el lado del club".

Sobre su recuperación de la hernia inguinal, Corvalán, que estuvo presente en los dos primeros partidos de la Sudamericana, y que podría ser el nuevo capitán de Unión, detalló: "La operación salió bien, luego quise volver lo antes posible pero me habían aparecido otros dolores por haber venido con mucho tiempo de dolencia. Eso me atrasó un poco, ahora sigo entrenando y fortaleciendo la zona. Es una operación simple pero te mueven todo adentro. El parate me vino bien en ese sentido, más allá que la idea era que no pase todo esto, pero pude aprovechar este tiempo".

Cuando se le preguntó por Azconzábal, el nuevo DT de Unión, que llegará para dirigir el torneo local y la Fase 2 de la Sudamericana, dijo: "No lo conocía, más allá de algún comentario, o lo que hizo en Atlético Tucumán y Estudiantes. Tenemos datos pero no tuvimos contacto, ojalá que venga rápido y se acople al club, a la ciudad, y que podamos crecer juntos".

Claudio Corvalán.jpg Corvalán redobló la apuesta y manifestó que el gran objetivo es ganar la Sudamericana con Unión. Prensa Unión

Luego, se le preguntó a Corvalán si es clave que el entrenador de Unión haya sido defensor y Corvalán afirmó: "Puede servir, como no. Guardiola era defensor y fijate lo que era el Barcelona. Sí te puede aportar movimientos que debe saber más siendo técnico, debido al conocer el puesto".

También se le preguntó sobre cómo jugó con Madelón (en la Superliga y la Sudamericana) cada vez que cambió el sistema, en relación a lo que propondrá Azconzábal y dijo: "Me tocó jugar ante Racing en la primera fecha con línea de tres, jugué por el carril, creo que con Defensa también. También lo hice de stopper por izquierda, también jugué así contra River. Es un gran sistema pero creo que lo tenés que tener bien aceitado para tener el mejor funcionamiento, ya que tenés gente para atacar y defender. Si me das a elegir jugaría por afuera, por el carril, pero si lo tengo que hacer de stopper no tengo problemas".

Más adelante a Corvalán se le preguntó cuál fue la clave para atravesar el gran momento que vive en Unión, y reveló: "Paciencia y trabajo, la verdad que muchas veces cuando sos suplente lo más fácil es quejarte y echarte a menos, pero yo trabajé más. Siempre hay que estar preparados para la oportunidad que te dan, traté de no desaprovecharla. Llegué a un equipo que estaba conformado. Entré porque Bruno (Pittón) se lesionó el hombro, no lo hice mal pero me tocó salir. Leo (Madelón) me dijo que llegaba para ser suplente. Siempre traté de aportar desde mi lugar, acompañando al equipo de la forma que me necesitaba, esas fueron las claves de lo que me hizo llegar hasta acá".

En tanto que cuando se lo consultó sobre la salida de Madelón como DT de Unión, Corvalán dijo: "Me sorprendió y no. Venía bastante desgastado. Casi se va antes del partido con Argentinos, lo sabíamos, él estaba mal, lo hablamos y convencimos para que le dé para adelante, que le íbamos a responder. Se convenció que podía confiar en nosotros, y seguir por el camino juntos. Más allá de pasar de fase en la Sudamericana, nos golpeó mucho la eliminación en la Copa Argentina. No pudo levantarse después de ese golpe, lo venía pensando. Se fue por la puerta grande, en cualquier momento puede volver, lo respetamos, son decisiones, si no se iba a sentir bien con nosotros fue una decisión correcta".

Claudio Corvalán 2.jpg Corvalán se planteó como objetivo ganar la Sudamericana con Unión. Prensa Unión

Y agregó sobre la partida de Madelón, más allá de haber logrado la clasificación en la Sudamericana: "Las claves fueron la salida de jugadores y la eliminación en la Copa Argentina. Aunque puede ser que quiso cambiar de aire, habrá sentido que no le estábamos respondiendo, se fue de la manera correcta, de la puerta grande. Sabe que en Unión podrá volver cuanto antes. Cuando se fueron los jugadores lo tocó mucho, porque eran parte, eso es normal que pase pero a él lo golpeó un poco más. Ahora hay que hacer borrón y cuenta nueva, hay que seguir".

También se lo consultó sobre si el objetivo de máxima es clasificar a una Libertadores, y Corvalán reveló: "Está buenísimo que de piso tengamos la Copa Sudamericana como piso, eso quiere decir que a nivel club se apunta a cosas importantes. Llegar a una Libertadores sería un objetivo muy grande, y dejará una jerarquía al club que está buscando, es un sueño que todos queremos cumplir y por qué no lograr el título de la Copa Sudamericana".

LEER MÁS: "De Unión no me llamó nadie, por eso agarré mis cosas y me volví"

En otro tramo se le preguntó por el nivel que tendrá el torneo de AFA, que será relámpago, y Corvalán destacó: "Será muy difícil ya que no tenemos algo claro. Mañana programamos un torneo de septiembre a diciembre, estará bueno porque los jugadores que no tienen club lo encontrarán. Pero no sabemos qué va a pasar, ya que si hay un rebrote de casos en Buenos Aires seguramente el fútbol se volverá a parar. Está complicada la situación. Pero ojalá que los clubes contraten jugadores, porque esto va a seguir. En verano habrá un parate de algunos días, pero hay que contratar ahora ya que quizás sea tarde en ese momento".

Unión vivirá un proceso de refundación de su plantel de Unión, y al respecto, Corvalán dijo: "Pasó lo mismo el año pasado, donde parecía que se iban varios y luego terminaron arreglando Botti y otros chicos más, lo mismo pasó este año donde se fueron Acevedo, Yeimar y Martínez. Sigo con la misma idea, lamentaremos a los que se fueron pero los que estamos tenemos que hacernos valer, demostrar por qué nos quedamos y por qué estamos ahí. Esperemos que los que vengan se acoplen rápido al equipo y seguir haciendo crecer a Unión, que es a lo que apuntamos. Pero siempre pensando en que los que estamos trataremos de hacer lo mejor".

Y agregó: "Hay muchos chicos buenos, los que están en Reserva y entrenan con nosotros. Tienen que esperar su momento y no lo van a desaprovechar. Franco (Calderón) ya lo había demostrado en la Copa de la Superliga del año pasado contra San Martín de Tucumán, y lo pudo demostrar ahora. Pero todo lleva su tiempo, no hay que apurar a nadie. Franco sabía que tenía que ser su lugar, está creciendo un montón, al igual que Blasi que venía peleando por su lugar. Los chicos tienen que pensar que van a sumar y los demás los vamos a respaldar de la mejor manera".