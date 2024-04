El papá de Federico Vera, de frente por la renovación en Unión

De esta manera, Federico Vera podrá jugar sin inconvenientes en estas dos últimas fechas de la Copa de la Liga Profesional, más allá que no se descarta que se pueda marchar en el próximo mercado de pases si es que aparece un equipo interesado en activar la cláusula de salida, que es de 800.000 dólares (billetes).

Valentín Vera, captador de talentos en Unión, padre y representante de Federico Vera, habló con Sol Play (FM 91.5), donde se refirió a las negociaciones arduas que mantuvo con los dirigentes por el nuevo contrato del lateral derecho.

Federico Vera.jpg Prensa Unión

"Nos pusimos de acuerdo con los dirigentes y encontramos esta posibilidad de arreglar. Queríamos mucho más porque creemos que Fede merece mucho más, pero la situación lo ameritaba y se hizo así", comenzó relatando Valentín sobre el acuerdo por Federico Vera.

Una cláusula de salida de Federico Vera en Unión

En cuanto a la cláusula de salida que le puso Unión, hecho inédito en los últimos contratos a jugadores, destacó que "traía problemas con los posibles pases al exterior, porque no había cláusula de recisión, pero en eso nos pusimos de acuerdo. La idea es que cuando salga una propuesta para Fede sea realmente beneficiosa para Unión y para Banco Provincial, que no nos olvidamos que es su club de origen”.

"Pensando en su futuro ojalá le salga algo en junio o en diciembre”, resaltó el padre de Federico Vera sobre lo que puede ser una salida del jugador en los próximos mercados de pases.

La publicación de Spahn sobre la oferta a Federico Vera en Unión

Mientras que cuando se le hizo referencia a la publicación (¿por error?) que hizo el presidente Luis Spahn en su estado de Whatsapp, indicó que “tengo que confiar en su palabra, dijo que fue un error y así lo tomamos. El acuerdo era no hablar y nosotros cumplimos al pie de la letra lo prometido. Hay gente que se enojó porque no hablábamos, pero no era de mala intención era un acuerdo, nada más”.