En el inicio de su última conferencia post Liga Profesional, admitió que "fue un desahogo, hacía varios partidos que no podíamos hacer un gol, no fue un gran primer tiempo, no hubo ocasiones claras, en el segundo tiempo fuimos más agresivos, necesitábamos los tres puntos para irnos en estas mini vacaciones bien, recargar energías energías y afrontar lo que se viene que será muy duro".