¿El último día de Unión sin entrenador?

Unión transita horas trascendentes para definir muchas cuestiones en el futuro del fútbol profesional. La novela Juan Manuel Azconzábal pareciera transitar los últimos capítulos y tendrá un final feliz.

Desde la imposibilidad de contratar a Sergio Rondina como sucesor de Leonardo Madelón, el que fue ganando todos los votos desde la dirigencia fue el Vasco, con contrato en Deportes Antofagasta de Chile.

Esa situación de traer a un técnico bajo contrato empezó a hacer complicada la salida del estratega, quien tomó la decisión de regresar al fútbol argentino y a partir de allí poner todas sus energías en pos de cristalizar la ruptura del contrato.

Entonces, Azconzábal viajó a Chile para hacer la cuarentena y con su representante, Christian Bragarnik, intentar de que todo sea menos doloroso. El bolsillo de las partes era vital. Con Unión a la expectativa porque desde el momento en que decidió ir por el Vasco, también tenía muy claro que no abonaría el monto de la cláusula de salida, cercana a los 50.000 dólares.

Azconzábal.png Azconzábal y su ayudante Zapata trabajan desde hace días por el nuevo plantel de Unión.

Este lunes por la noche, todos los medios chilenos ratificaron que el entrenador ya tenía todo acordado para desvincularse de la entidad Puma, dejando un vacío importante y en el medio de una relación que se rompió por la actitud tomada. Entonces esa parte de la historia abre el camino para el tan anhelado anuncio.

Pero desde Unión se mantienen, en silencio, expectantes y no cuentan con la información que llega cruzando la Cordillera. Saben que es fútbol y en una negociación de este tipo prefieren tener cautela. No hay dudas que con más de 100 días sin un conductor, es la historia con mayor tiempo que un equipo profesional rojiblanco no cuenta con un capitán del barco.

El correr de las horas ratificará si finalmente Azconzábal será anunciado de manera oficial como DT de Unión, para encarar el proceso que vendrá cuando la pandemia lo permita.