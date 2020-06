Este martes 30 de junio finaliza el contrato de Jonathan Bottinelli con Unión, el experimentado defensor pretende seguir en el plantel rojiblanco, pero aún no existió ningún contacto. Trascendió que Juan Manuel Azconzábal no lo tendría como prioridad y que está buscando un jugador en esa posición.

A partir de ese dato es que generó un gran interrogante respecto a la continuidad del capitán. Lo cierto es que a un día de vencer el vínculo no se avanzó en su permanencia en el club. En diálogo con Radio Gol 96.7, el marcador central se refirió a su situación.

"Mañana se termina mi contrato y ya lo manifesté en más de una oportunidad que mi intención es quedarme en Unión y que uno está dispuesto a escuchar lo que tengan para ofrecerme y saber si quieren que me quede. Al no haber un entrenador uno no sabe cuales son los planes del próximo técnico", comenzó diciendo.

Para luego agregar "En su momento Zuccarelli se comunicó con mi representante y le manifestó que estaban esperando cerrar con el entrenador para luego resolver la situación de los jugadores a los que se les terminaba el contrato. Hasta ahora es ese el único contacto que tuvimos entre el club y mi parte. Por lo cual estamos esperando y como viene la mano no hay ningún apuro".

Consultado acerca de las reducciones salariales de las que se hablan a la hora de renovar los contratos respondió: "No me hicieron ninguna oferta ni nada por el estilo, por lo cual no me gusta hablar sobre supuestos, porque la verdad no me gusta hablar sobre algo que no está plasmado en números o arriba de la mesa. Pero no opino y no consumo las noticias de otros equipos trato de estar al margen. En mi caso todavía no me llamaron, pero si me llaman seguramente no va a ser muy complicado arreglar".

En relación al día sin poder entrenar de manera normal expresó: "Es una situación compleja, resulta tedioso entrenar como lo venimos haciendo. Se complica encontrar un objetivo y una motivación para entrenar todos los días, por eso tratamos de estar en contacto con los compañeros para darnos ánimo y juntos salir adelante de esta circunstancia".

Por último habló sobre el aspecto físico y los inconvenientes que este parate le puede traer a los futbolistas de mayor edad "Eso se verá más adelante, somos tildados de que no estamos a la altura en lo físico, por tener más de 30 años y en mi caso jugué 82 partidos de los 90 en tres años. Por lo cual no hay fundamentos para hablar de la edad, hay que dejar que ruede la pelota y ver como resuelven los jugadores grandes esta situación. De hecho, los futbolistas más destacados de los equipos son los que tienen más de 30 y el claro ejemplo es Carlos Tevez".