¿Qué chances tienen Moyano, Bottinelli y Milo de continuar?

Este 30 de junio se terminarán los contratos de 10 jugadores que fueron parte del plantel de Unión en la última temporada, siete de los cuales ya fueron avisados que no continuarán por diferentes cuestiones. Por este motivo, solamente queda la chance para que sigan Sebastián Moyano, Jonathan Bottinelli y Federico Milo.

Unión tenía por Moyano una posibilidad de hacer uso de la opción de compra del 50% de su pase en 250.000 dólares. Todo parecía indicar que los dirigentes realizarían el esfuerzo económico para ejecutar dicha posibilidad, pero la dura realidad económica, con la disparada del dólar incluido, hizo cambiar los planes.

Por este motivo, los dirigentes siguen interesados en que Moyano continúe en el plantel de Unión, ya que fue uno de los jugadores más destacados del plantel. Sin embargo, no estarían dispuestos a comprarle la mitad del pase y se evalúa la chance de renovarle el préstamo, con una mejora sustancial de su contrato.

LEER MÁS: "Nadie me llamó, pero si me llaman no será complicado arreglar"

Ahora todo dependerá de la decisión de Moyano y su representante Christian Bragarnik, quien al extender su relación con el club por la llegada de Juan Manuel Azconzábal, es que todo estaría orientado a que se pueda efectivizar su continuidad para la temporada 2020/2021.

image.png Unión le ofrecerá un nuevo préstamo a Moyano, a quien tiene decidido no comprar.

Mientras que el caso de Bottinelli es bien particular, ya que no había dudas en que su continuidad estaba garantizada debido a que es un jugador que tiene una gran ascendencia sobre el plantel, es un referente, con actualidad y sobre todo tiene el aval del hincha de Unión.

Sin embargo, se supo que Bottinelli no sería prioridad para Azconzábal, quien pretende para Unión un marcador central zurdo jóven, rápido y también con jerarquía comprobada. Si bien no está descartada su continuidad, lo concreto es que si no acepta los términos de renovación que le ofrecerá el club será muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo.

image.png Jonathan Bottinelli pretende continuar en Unión pero reconoció que nadie lo llamó.

Por su parte, hay mucho optimismo en poder conseguir un nuevo préstamo por Milo, cuyo pase pertenece a Arsenal. En dicho club continuará Sergio Rondina, quien no lo tuvo en cuenta en su momento y le dio el visto bueno para que se busque otro club.

LEER MÁS: Azconzábal continúa en Chile para destrabar su salida

Su situación no termina de ser del todo clara, más allá que su contrato finalizaría con Arsenal el 30 de junio del año que viene y para poder seguir en Unión primero debería firmar un nuevo vínculo con su club de origen o bien que se le otorgue la libertad de acción.

Federico Milo.jpg Federico Milo deberá renovar su contrato con Arsenal para luego volver a Unión.

Lo concreto es que de los tres jugadores, el que más chances tiene de continuar es Moyano, debido a que está en los planes de Azconzábal. Sin embargo, para que esto se concrete los dirigentes deberán tentar con su ofrecimiento al arquero y su representante Christian Bragarnik.