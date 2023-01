"Elijo estar en Unión y el cariño con el club es mutuo"

El capitán de Unión Claudio Corvalán aseguró: "Hoy no priorizo tanto la plata y por eso prefiero estar en un club donde me siento cómodo"

Consultado por los motivos que lo llevaron a renovar contrato por dos años más, respondió: "Creo que la explicacion está clara, yo elijo estar en Unión, me gusta estar en este club, entonces seguramente a la hora de definir, existieron conversaciones como es lógico en cualquier negociación. Pero la institución me brindó muchas cosas y también yo le brindé al club".

Para luego agregar "El cariño es mutuo, tanto con la institución, como con la gente y cuando uno está cómodo en un lugar, irse a otro lado a arrancar de cero por un poco más de plata, no es lo que pretendo. Por lo cual, hoy no priorizo tanto la plata y elijo estar en Unión. Le agradezco a la gente el cariño, me parece que me fui ganando ese lugar, siempre trabajé para mí y para el club".

"Llegué hace cuatro años y si comparo cómo encontré al club en ese momento y cómo está ahora, la realidad es que cambiaron un montón de cosas. Pensar en llegar para sacar puntos para salvarnos del descenso y lo que era un sueño como clasificar a una Copa Sudamericana, hoy es una obligación que tenemos. Eso habla de un salto de calidad importante", afirmó.

Corvalán.mp4

Y luego siguió: "Que tal vez a veces no se ve o se pierde de vista cuando no lo lográs. Hoy estamos tristes porque no vamos a jugar la Sudamericana y es un fracaso. Pero si te ponés a pensar en positivo, crecimos un montón. Se vendió a Juani (Juan Ignacio Nardoni) en una cifra récord para el club y eso habla de un crecimiento. Está bueno que se mire a Unión como un club importante y que le vengan a comprar jugadores".

A la hora de referirse a la posición en la que viene jugando dijo: "Me toca jugar como central, estamos escasos en ese sector de la cancha y por eso vengo jugando en esa posición. Mi puesto natural es lateral, pero cuando jugué como central intenté cumplir y estoy en una edad en la que siento que puedo jugar en esa posición. Y mientras lo pueda hacer no tengo problemas, la intención es crecer como grupo".

Por último, el capitán rojiblanco manifestó: "Tenemos que apuntar a iniciar bien el torneo y con el correr de los partidos el objetivo es intentar pelear lo más arriba y cuando lleguemos, después ver para lo que estamos. No debemos volvernos locos e ir paso a paso, todos queremos lograr cosas importantes, pero hay que arrancar por el principio".