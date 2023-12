"Tenía que descansar la cabeza porque los últimos meses fueron muy difíciles. Por suerte, salió todo como esperábamos y vamos a dar una mejor imagen en 2024. La foto del año fue mirar a mi familia emocionado después de ganarle a Tigre. Y vamos a apuntar que nos vaya mejor en la Copa Argentina y tratar de entrar en alguna copa internacional", aseguró el volante.

LEER MÁS: El arco de Unión no tiene dueño, pero sí varios candidatos

Para luego agregar "Me siento más preparado mentalmente y físicamente. Cuesta adaptarse a Primera, pero todos los chicos del club lo hicimos de la mejor manera. La unión del grupo fue fundamental. Yo erré el penal en Copa Argentina y la pasé muy mal en ese momento. Pero los chicos me apoyaron y eso me hizo levantar, por lo que voy a estar agradecido de por vida".

Cuando lo consultaron por la posibilidad de que Kevin Zenón sea transferido a Boca respondió: "Me pone muy contento por Kevin, un chico de la casa que la luchó mucho. Que se hable que lo quiere comprar Boca y lo busquen otros clubes, la verdad es que me pone contento y para el club es algo muy lindo".

Por último habló de la posición en la que jugó los partidos con Belgrano y Tigre: "Jugué en varias posiciones. De lateral volante fue la primera con Tigre. Hablé con Kevin y me explicó un montón de cosas. A mí me costó la marca porque yo jamás en mi vida marqué. Pero Claudio (Corvalán) me habló mucho y me ordenó".