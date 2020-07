En Unión el contrato de Franco Calderón genera incertidumbre

En los primeres meses del año la dirigencia de Unión se comunicó con los representantes de Franco Calderón para extender el contrato que vence en junio del 2021. Sus muy buenas actuaciones reemplazando a Yeimar Gómez Andrade, propiciaron que los directivos rojiblancos se apuren a negociar la renovación.

Sin embargo, este parate retrasó todo, pero principalmente fue la postura del jugador que tiene un conflicto abierto con sus representantes. Calderón es representado por los hermanos Marioni, los mismos de Brian Galván. Pero en este caso, el defensor de Unión ya tomó la decisión de no ser más representado por ellos y en consecuencia le dijo a los dirigentes de Unión que renovará el vínculo a fin de año cuando ya se desvincule de sus representantes.

En diálogo con Radio Eme 96.3, Agustín Marioni se refirió a este tema "Nosotros tenemos un contrato de representación con él. En su momento nosotros teníamos todo arreglado con Unión para la renovación del vínculo, pero nos manifestó que quería buscar otro representante. Nosotros le preguntamos el motivo, pero no nos supo dar una explicación. Entonces le dijimos que si nos daba una justificación, no le íbamos a rescindir el contrato de representación, porque uno invirtió tiempo y dinero", detalló.

Para luego agregar "Cada semana mi hermano habla con él y le dice de rescindir el contrato, pero no quiere hacerlo, ya que desea que el contrato se extinga en noviembre. Y ahí con otro representante hablar con Unión, pero nosotros estamos atados de pie y mano, porque no podemos ir a hablar con Unión. Igualmente nosotros no vamos a rescindir el contrato sin una justificación".

Este jueves Radio Gol 96.7 informó que el nuevo representante de Calderón sería Fernando Baredes, el mismo que representa a Jorge Sampaoli. Y esta situación genera incertidumbre en el mundo Unión, ya que si bien los directivos confían en la palabra de Calderón, son conscientes que cuando se sienten a dialogar quedarán seis meses de contrato y el jugador estaría en condiciones de firmar un precontrato con otro club.

Sin dudas que no es una situación demasiado clara, ya que por un lado está el compromiso del jugador y por el otro es que no existe ningún papel firmado que asegure la continuidad del futbolista. Además en términos económicos saben que si renovaban a principios de este año sería a un costo mucho menor del que tendrán que hacerlo a fin de año con un vínculo próximo a vencer.