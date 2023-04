Dipancracio: "En ese sector la obra está en construcción"

Unión no pudo jugar su partido frente a Lanús, en el 15 de Abril, como consecuencia del desprendimiento de unas canaletas en el techo del sector de palcos, con lo cual se tomó la medida de que se suspenda el encuentro, como medida de seguridad.

Germán Dipancracio, vocal de Unión y uno de los encargados de las obras en el club, explicó: "Es un viento inusual, se desprendió la canaleta, se pudieron hacer algunos amarres en el norte y en el sur. Es muy probable que mañana amanezcamos como lo dejamos hoy, es algo para no arriesgar, lo entiendo".

Kudelka: "Debiera existir la palabra prevención para que esto no suceda"

"Se desprendió una punta y comenzó a arrastrar, estuvo una hora empujando el viento. Convoqué a la empresa que ejecutó la obra, se hicieron trabajos, pero fue todo provisorio. Primero está la seguridad de todos. Ellos estaban trabajando en condiciones de viento. Cuando esta empresa estaba montando el techo, con vientos normales, había veces que no se trabajaba", explicó el directivo de Unión.

15 de abril chapas.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

Para luego, Germán Dipancracio agregar: "Está en ejecución esa obra, están los embudos, el proceso siguiente era comenzar a colocar los desagües, es todo un proceso. Arriba tenemos los ladrillos, arena para levantar mampostería. Es una obra en construcción, no está terminada".

Para luego, el directivo de Unión revelar: "Lo veo raro, porque el que viene al club diariamente ve los avances, todas las obras avanzan, no hay nada frenado. Pasaron 22 meses recién desde que Astori plantó la primera columna, en todas las obras se está avanzando, siempre hay gente trabajando, y permanentemente estamos proyectando las obras que vienen. El club está en un proceso de mejora continua, no es de un momento a otro, no es magia. Hay factores que suceden, como el de hoy".

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1652803717127626753 Germán Dipangracio, arquitecto de la obra del estadio, explicó la causa de la suspensión del partido entre Unión y Lanús.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/JATIzb3GhB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 30, 2023

Y en el final, Germán Dipancracio afirmó: "La canaleta está fijada como dice el cálculo estructural, tiene unos soportes abajo que es para soportar agua y viento, es posible que se cortó un tornillo y empezó a arrastrar una canaleta. Esto pasó a las cinco de la tarde, si pasaba a la mañana ya estaría solucionado. El que hizo el trabajo coordina cuando reingresa a corregir el tema".