Esquivel y su sentido mensaje a los hinchas de Unión

Lo que aún no pudo lograr Unión con Méndez en el banco

Esquivel ya había estado en el radar de Racing, aunque Unión prefirió no desprenderse del lateral, teniendo en cuenta que ya se habían ido Juan Nardoni y Juan Carlos Portillo. En toda esta vorágine, se tomó unos minutos para compartir unas palabras con los fanáticos que se transcriben a continuación.

LEER MÁS: Qué ocurrió con la supuesta inhibición de Álvez a Unión

Hoy me toca despedirme del club de mis amores, donde fueron 8 hermosos años disfrutando como jugador y como hincha, el que me formó y me vió crecer en lo futbolístico y sobre todo como persona. Quiero agradecer a todos los que trabajan en esta institución, tambien a técnicos, profesores, medicos, utileros, cocineros, psicólogos y nutricionistas.

A mis compañeros que fueron mi familia todos estos años y al hincha que siempre me brindó su cariño y apoyo. Eternamente agradecido.

Cumplí este sueño que tenía desde chico, el de toda mi familia y el de mi papá que siempre me guió en cada paso.

Desde donde esté, seguiré llevando el sentimiento tatengue en mi corazón

MUCHAS GRACIAS!! ???????????? @clubaunion.