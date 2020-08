¿Está latente la opción de Federico González a Unión?

En Estudiantes, el DT Leandro Desábato tiene más o menos en claro con qué plantel trabajar para la vuelta del fútbol. En este sentido, la idea es acortar el salario y se le estaría buscando club a algunos jugadores. Uno de ellos es Federico González, a quien días atrás se lo vinculó con Unión tras las salidas de Nicolás Mazzola y Walter Bou. Sin embargo, la opción duró muy poco por las supuestas diferencias económicas.

• LEER MÁS: Llegó el día en Unión: Azconzábal desembarcará en Santa Fe

Esto habría hecho que la dirigencia rojiblanca empiece a analizar otras variantes y surgió con fuerza Sebastián Ribas, sin lugar en Lanús tras su paso por Rosario Central. Pero así y todo, medios de La Plata indican que lo de Federico González a Santa Fe no estaría caído. Más que nada –exponen– aún existirían charlas.

Federico González.png Estudiantes quiere ceder a Federico González, pero su alto salario es el problema, algo que Unión no puede afrontar.

El tema es que, si el jugador no baja sus pretensiones, no sería una opción. Más que nada, porque Unión puede pagar lo que gana en el Pincha. En este sentido, al parecer no quiere saber nada con resignar. Entonces así como se reflota puede volver a caerse.

• LEER MÁS: Unión: las palabras de Fernando Márquez que hicieron ruido

El conductor tatengue, Juan Manuel Azconzábal –que llega a Santa Fe para ponerse al frente del plantel en el predio Casasol, previo a hacer 14 de cuarentena– , busca reforzar la delantera y se lo hizo saber a los dirigentes, pero también es cierto que no hay dinero en abundancia y eso atenta con algunas tratativas. Ahora se que se confirmó el retorno a los entrenamientos seguramente se conocerán más trascendidos este mercado de pases quieto y quizás nuevos avances. Unión tuvo a Federico González en carpeta en su momento. ¿Insistirá?