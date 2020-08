Unión: las palabras de Fernando Márquez que hicieron ruido

Uno de los primeros pedidos de Juan Manuel Azconzábal para la dirigencia de Unión fue reforzar la delantera, ya que decidió que no se hicieran los esfuerzos para retener a Nicolás Mazzola y Walter Bou. De esta manera comenzaron a manejarse los nombres de varios referentes de área, donde incluso también se referenció la chance de Fernando Márquez, un producto genuino de las divisiones inferiores.

A Azconzábal no le cerró la idea de retener a Mazzola, quien tenía un contrato importante, mientras que tampoco consideró pertinente, al igual que los dirigentes, hacer un esfuerzo económico para retener a Bou. Sin embargo, no está descartada la chance de repatriar al jugador de Boca.

En tanto que la chance de Fernando Márquez podría darse como consecuencia que tiene el pase en su poder luego de haber terminado su contrato con Defensa y Justicia, es representado por Christian Bragarnik, mismo empresario que maneja los destinos de Azconzábal y el delantero tiene un gran sentido de pertenencia para con Unión.

"Lógicamente que me gustaría jugar en Unión, pero siendo parte de un plantel que consiga cosas importantes y siendo un jugador importante para el equipo. No me gustaría estar y que seamos un equipo de mitad de tabla sin aspiraciones a como mínimo clasificar a una Copa Sudamericana”, manifestó Fernando Márquez con Radio Octubre FM 94.7.

marquez Fernando Márquez reveló sus ganas de volver a Unión, y los dirigentes tomaron nota.

En tanto que luego, Fernando Márquez agregó: "Ese es el temor que tengo cuando surge la posibilidad de jugar en Unión, aunque quiero aclarar que nunca se contactaron conmigo. Pero mi anhelo es retornar algún día a Unión y poder conseguir las cosas que logré en Belgrano y en Defensa y Justicia".

Mientras que en las últimas horas, en diálogo con Radio Gol (FM 96.7), Márquez agregó: "Mi sueño es volver a Unión para formar parte de un plantel competitivo que pueda pelear por objetivos importantes. Me encantaría ser importante, aportarle goles y darle alegrías a la gente. Me gustaría marcar goles y ser respetado en Santa Fe pero habrá que ver qué quiere el club. Por lo pronto sigo esperando y entrenando para cuando comiencen las prácticas no estar tan lejos de la puesta a punto".

Estas declaraciones hicieron mucho ruido en Unión. De hecho, se comenta que despertó el interés de los encargados de tomar las decisiones futbolísticas de cara a la nueva temporada, con lo cual se intentarán activar las negociaciones para contar con Fernando Márquez, que le daría calidad y cantidad a una zona que quedó muy desprotegida en este receso.