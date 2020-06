Este martes, nueve jugadores dejan de pertenecer a Unión

Este martes 30 de junio, nueve futbolistas dejan de pertenecer a Unión ya que finalizan su contrato con el club. Ellos son: Sebastián Moyano, Jonathan Bottinelli, Ezequiel Bonifacio, Federico Milo, Jalil Elías, Javier Méndez, Brian Álvarez, Nicolás Mazzola y Walter Bou.

La mayoría de ellos no continuarán en el club por distintas circunstancias, en tanto que la situación de otros es un interrogante, ya que se está negociando su continuidad. Ya se confirmó que no seguirán en el Tate los delanteros Mazzola y Bou. Además de los mediocampistas Elías, Méndez, Bonifacio y Álvarez.

En el caso de los puntas, Bou no sigue por cuestiones económicas, dado que Unión no hizo uso de la opción (4.000.000 dólares) y vuelve a Boca. En tanto que Mazzola tenía intenciones de quedarse, pero la dirigencia junto a Juan Manuel Azconzábal decidieron no renovar, por lo económico, pero también por lo deportivo.

Por su parte, Álvarez vuelve a Racing luego de dos temporadas a préstamo en las que prácticamente no jugó. Méndez no será tenido en cuenta y su destino es incierto. Mientras que a Elías lo pretendían retener, pero Unión debía hacer uso de la opción (1.500.000 dólares) y en consecuencia retornó a Godoy Cruz. Su próximo equipo podría ser el Parma. En tanto que Bonifacio tiene el pase en su poder pero no está entre las prioridades.

En consecuencia, quedan tres futbolistas por resolver la situación. La prioridad es retener a Sebastián Moyano, cuya opción de compra es de 250.000 dólares por el 50% del pase. Ese dinero Unión no lo pondrá y por ello el presidente Luis Spahn negocia con Christian Bragarnik (representante del arquero).

La propuesta de Unión sería un préstamo por dos años, con una mejora sustancial del contrato y mantener la opción para adquirir en un futuro la mitad del pase. Lo de Bottinelli es una incógnita, dado que no está entre las prioridades de Azconzábal y aún no lo llamaron para negociar la renovación. Y lo de Milo sería más factible, ya que en Arsenal no tendría lugar y eso lo acercaría a renovar con el Tate.