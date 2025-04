Ezequiel Ham habló del partido especial que jugó Unión

Más adelante apuntó que "se va un gran cuerpo técnico, fueron dos años para ellos, yo recién llego, lo posicionó en Copa Sudamericana y ahora le deseamos lo mejor".

En otro tramo de la charla manifestó que "fue meritorio lo que hizo Cristian, se lo va a extrañar, él nos comunicó la decisión y lo sabíamos antes del partido. Las redes sociales hablan todo el tiempo, nos lo dijo, nos sorprendimos porque estaba firme y tenía ganas de seguir, esto es el fútbol argentino y mandan los resultados. Nos dijo anoche".

Antes de la despedida, agregó: "Fue un partido especial, emotivo, tratamos de regalarle un triunfo, no se pudo rescatamos un punto importante. Hay que salir a ganar, tratamos de hacerlo de la mejor manera. No le encontramos explicación, hace mucho que no ganamos de visitante, siempre hay cosas para mejorar, hay que pensar en el viernes y después Ecuador".