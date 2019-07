Unión cierra la semana con la cristalización de un nuevo refuerzo. Se trata del lateral izquierdo Federico Milo, de 27 años (10 de enero de 1992), quien llega para ser una opción en un lugar del campo que dejó vacante la salida de Bruno Pittón a San Lorenzo.

Si bien es cierto que hoy el titular ahí es Claudio Corvalán, la realidad es que el entrenador Leonardo Madelón pensó en que lo mejor era tener un jugador con oficio por la banda y, cuando la dirigencia le acercó el nombre, levantó el pulgar. De esta manera, se transforma en la quinta incorporación para la próxima temporada. Los primeros en llegar fueron el arquero Sebastián Moyano, el lateral-volante Ezequiel Bonifacio, el mediocampista central Jalil Elías y el volante ofensivo Gabriel Carabajal.

• LEER MÁS: Federico Milo se convirtió en el quinto refuerzo de Unión

"Todo se dio hace unos días. Mi representante cerró todo y nos dijeron que venga a Santa Fe para terminar de firmar el contrato. Había sonado alguna vez mi nombre en Unión, hace dos años más o menos y ahora salió esta linda oportunidad y quiero aprovecharla. Este lunes firmaremos el contrato a préstamo por un año, tras pasar la revisión médica. Mi pase pertenece a Arsenal. Ojalá que se de bien y le vamos a dar para adelante", reconoció el zurdo en diálogo con LT10, donde se lo notó con una satisfacción plena ante este nuevo desafío en su carrera.

Embed

Justamente llega para competir por el puesto con un viejo conocido, Claudio Corvalán: "Fue uno de los primeros con los que hablé, porque guardo una gran amistad por ser compañero de equipo. En Arsenal tuvimos que pelear el puesto y lo hicimos bien, nada de mala leche. Me habló bien, «me dijo que es un lindo club», que era una linda posibilidad y también habló bien de mí, que eso me gustó mucho y por eso no dudé en aceptar".

• LEER MÁS: Unión publicó un emotivo video antes de presentar la nueva camiseta

Milo arrancó en Arsenal, en donde estuvo desde el 2013 hasta el 2018 disputando 43 partidos y anotando tres goles. Después pasó a San Martín de San Juan, con quien jugó 14 encuentros en la última Superliga."Soy un jugador que me gusta ir al ataque, llegar al fondo y terminar las acciones. Pisar el área. Me siento identificado con su forma de jugar de Bruno (Pittón). En San Martín me daban la posibilidad de pasar al ataque, pero también debía cuidar el puesto".

• LEER MÁS: "Lo que más necesitamos es reforzar la parte de arriba"

En el final, describió: "Arranqué mi carrera en Arsenal, tuve un paso por San Martín. Jugué varios partido y fui titular en la mayoría. Ahora me tocó volver a Sarandí y justo apareció esto de Unión, que por suerte se cerró rápido".