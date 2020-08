Fernando Márquez: "Mi sueño es volver a Unión"

Uno de los primeros pedidos de Juan Manuel Azconzábal para los dirigentes de Unión fue la llegada de uno o dos centrodelanteros ante las partidas de Nicolás Mazzola y Walter Bou. Se nombraron varios delanteros, pero lo concreto es que ninguno pudo acordar su incorporación al plantel. Mientras tanto Fernando Márquez volvió a manifestar su sueño de volver a calarse la rojiblanca.

Cuqui Márquez está tratando de definir su futuro junto a su representante Chritian Bragarnik, quien casualmente es el mismo empresario que maneja al entrenador Juan Manuel Azconzábal y en diálogo con Radio Gol (FM 96.7) volvió a dejar en claro que pretende volver a Unión.

Cuando se le preguntó a Fernando Márquez sobre cómo está afrontando esta etapa previa a la reanudación de los entrenamientos, afirmó: "Hoy estoy en Santa Fe, entrenando como se puede. Actualmente soy jugador libre, terminé contrato en Defensa. Espero una buena opción para seguir adelante".

LEER MÁS: ¿Qué piensa Lucas Gamba de la chance de volver a Unión?

En tanto que luego a Márquez se le preguntó por su futuro y afirmó: "Mi sueño es volver a Unión para formar parte de un plantel competitivo que pueda pelear por objetivos importantes. Me encantaría ser importante, aportarle goles y darle alegrías a la gente. Me gustaría marcar goles y ser respetado en Santa Fe pero habrá que ver qué quiere el club. Por lo pronto sigo esperando y entrenando para cuando comiencen las prácticas no estar tan lejos de la puesta a punto".

Fernando Márquez y Nicolás Fernández.jpg Fernando Márquez junto a Uvita Fernández, dos hinchas de Unión que compartieron plantel en Defensa y Justicia. Prensa Unión

"Todos tenemos sueños, todos queremos algo mejor para nuestras vidas. A veces trato de no conformarme y seguir haciendo cosas. Tengo dos hijas y quiero lo mejor para ellas y para mi esposa", destacó Cuqui Márquez en otra parte de la charla sobre su sueño de volver a Unión.

LEER MÁS: Unión: comienza el desembarco de Azconzábal en Santa Fe

"Mi representante es Cristian Bragarnik, él trabaja con muchos futbolistas y entrenadores y por eso se comunica solo cuando hay un ofrecimiento concreto de algún club. Hace un año que estoy con él", comentó Márquez, en otra parte de la charla, mientras su nombre vuelve a sonar con fuerza por el lado de Unión.

Mientras que luego reveló una chance que tuvo en un equipo de Primera en este receso y Márquez afirmó: "No lo conozco, con Javier Sanguinetti hablé bastante, luego hablaron el presidente de Banfield y Christian (Bragarnik). Pero prefiero que no me estén diciendo las cosas que hay, quiero saber cuando hay una propuesta formal y luego tomar una decisión".