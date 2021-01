Fernando Márquez: "Sé que tengo que mejorar y estar más tiempo en cancha"

LEER MÁS: Kevin Zenón: "Quiero tener más minutos en cancha en Unión"

Fernando Márquez habló de todos estos temas con FM Sol (FM 91.5), donde comenzó hablando del gol ante Emelec, que le valió al club un premio de 500.000 dólares por pasar de fase en la Sudamericana y afirmó: "Fue muy importante para nosotros y para Unión, pero lo del dinero no fue tan importante".

"Lo que veo de positivo es que Unión pudo afianzar a algunos chicos en el plantel profesional, encontramos un volante central como Juan Nardoni que me sorprendió a mí y a muchos para bien, un lateral como Fede Vera que se afianzó y que terminó jugando, que fue importante en ataque y defensa. Lo de Pipa González que convirtió dos goles. Eso es lo más positivo de lo que veo de este torneo y esta etapa del club. En cuanto a lo mío no hay conformidad, ni de mi parte, ni de mis compañeros ni del entrenador. Sé que tengo que mejorar, que tengo que estar más tiempo en cancha, evitar lesiones musculares para estar cuando el técnico lo crea conveniente para el equipo",

Luego, Cuqui Márquez destacó: "Teníamos la ilusión de clasificar a la Zona Campeonato en la Copa Diego Maradona y no lo pudimos hacer, luego teníamos el objetivo de llegar a la final de la Zona Complementación y tampoco lo pudimos hacer, tenemos que trabajar en las cosas buenas que se hicieron y trabajar en las que no".

UNIÓN GOL DE MARQUEZ.jpg Fernando Márquez hizo una profunda autocrítica por su rendimiento tras su regreso a Unión.

"El partido que jugamos en Brasil fue el determinante, ya que dejaron espacios para que los podamos lastimar, tuvimos chances y no las pudimos concretar. Acá jugamos con un hombre menos, no se notó pero no pudimos generar chances claras. No sabíamos si nos iba a tocar Defensa o Vasco Da Gama, pero no se dio y tenemos que tratar de poner al club en esa competencia", agregó Fernando Márquez sobre el paso de Unión por la Copa Sudamericana.

Sobre la falta de eficacia, Fernando Márquez dijo: "Jugamos 15 partidos y convertimos entre 18 o 20 goles, y un poco más de goles en contra. No sé si un gol por partido a favor es un mal número. Somos todos responsables de atacar y generar ocasiones de gol, como así también somos todos responsables cuando nos convierten. Como equipo, al igual que lo hará el técnico, tenemos que trabajar para evitar que nos conviertan, o que cueste mucho que nos anoten. Con medio gol también se gana un partido. Hay muchos equipos que hicieron grandes campañas ganando 1-0. Es lindo jugar y tener mucho la pelota, pero también hay que saber ponerse el overall para defender un resultado. La ilusión será tratar de poner al club en una competencia internacional".

También se le preguntó por cómo es Juan Azconzábal como entrenador en Unión, e indicó: "Es muy laburador, a veces el profe Jorge Funes que es el PF principal, le dice 'bueno Juan ya está'. Y el dice 'un poquito más, cinco minutos más'. Hoy está todo relacionado a las cargas para evitar lesiones, ya que no se puede trabajar cinco horas por días por el riesgo de lesiones. Es muy laburador, al igual que Pepi Zapata y Raúl Aredes. Se supieron adaptar, como sucedió con Racing de local o con Lanús mismo, salimos a jugar de una forma y en el segundo tiempo cambiamos porque veía que nos lastimaban mucha.

Y sobre el cambio de la forma de jugar de Unión, Fernando Márquez indicó: "Desde la Fase Clasificatoria hasta la Fase Complementación hubo un cambio de sistema, entendimos que había que cuidar más el arco propio que pensar tanto en el arco rival. No tenemos tiempo para perder, tenemos que ponernos a trabajar (el plantel vuelve el lunes 18 de enero). Después de tantos meses de pandemia y entrenar en casa, creo que todos queremos estar entrenando, es lo más lindo que hay".

Por último, a Fernando Márquez se le hizo referencia a cómo será el nuevo torneo, que tendrá el clásico Unión-Colón, y afirmó: "Lo tengo presente, ojalá que salga todo en favor de Unión. Tengo muchas ganas de jugarlo y ganarlo, que es más lindo que jugarlo".