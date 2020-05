Franco Troyansky: "Aprendí mucho con Madelón en Unión"

En Unión se viven momentos de incertidumbre ya que los dirigentes siguen sin definir la contratación del nuevo entrenador tras la salida de Leonardo Madelón, mientras que hay un grupo importante de jugadores del plantel a los cuales se les termina el contrato. De hecho, en la delantera solamente quedaría Franco Troyansky de los más experimentados, ya que Walter Bou y Nicolás Mazzola solamente tienen vínculo hasta el 30 de junio.

Troyansky habló con Radio Eme (FM 96.3) sobre su actualidad en Algarrobo, su pueblo natal, sobre la salida de Madelón como entrenador, y cómo influyó en su estadía en Unión. Pocho comenzó contando de sus inicios en el fútbol y reveló: "Hice la escuelita en el Pueblo, en Juventud Unida, hasta los 10 u 11 años y de ahí me fui a Olimpo. Siempre jugué de delantero, aunque también me pusieron de volante por la izquierda, como nueve, o como media punta, pero siempre arriba. Cuando llegué a Olimpo todavía no estaba en AFA, se jugaba la Liga del Sur. Luego arranqué en Novena, donde tuve a varios entrenadores, entre ellos a Gustavo Echaniz. Al Potro cuando le conté de Unión se puso muy contento, me habló muy bien del club, fue a Santa Fe por una fiesta que se hizo por un aniversario del 89 y nos encontramos allá".

Sobre si se le hizo dificultoso adaptarse a Santa Fe, reconoció: "No me costó mucho porque la gente me brindó un cariño importante desde el día uno. El plantel se portó muy bien conmigo y con todos los nuevos que llegan. Los jugadores y empleados del club es una familia muy grande y al que llega nuevo se lo recibe como uno más".

LEER MÁS: Carlos Trullet "Ese gol de Clotet fue algo memorable"

Luego se refirió a la importancia que tuvo Leonardo Madelón en su estadía en Unión y Troyansky afirmó: "Él veía que trataba de dar lo mejor, aunque juegue 20 minutos o todo el partido. Siempre me decía eso, como también movimientos en el área. Aprendí mucho de Leo, con lo cual estoy muy agradecido con él y con todo el cuerpo técnico".

Y Troyansky agregó: "Madelón veía que siempre agarraba para la derecha, me decía que agarre para la zurda y le pegue al arco. Fueron cosas que me fue inculcando y entonces le empecé a pegar de todos lados. Contra Argentinos fue uno de los goles más lindos que hice en mi carrera. En los entrenamientos era ir con pelota dominada y pegarle con derecha, con pelota quieta me costaba más".

image.png Franco Troyansky anotó dos goles en la última victoria de Leo Madelón como DT de Unión.

También se lo consultó por la salida de Madelón de Unión y reveló: "Son decisiones, sorprendió un poco pero se respetan, yo lo respeta mucho, soy un agradecido a él".

Posteriormente se le hizo referencia a su gran ingreso ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte, por la revancha de la Fase 1 de la Sudamericana, donde Unión logró la clasificación, y Troyansky reconoció: "Me sentía muy bien, por cuestiones tácticas Leo terminó cambiando el esquema. Entré en el segundo tiempo con mucha confianza, sabía que tenía que dar lo mejor de mí para volver con una alegría. Todos los jugadores hicimos un esfuerzo grande y fue una felicidad tremenda. Fue clave el triunfo por 3-0 en Santa Fe. Sabíamos que íbamos a una cancha difícil, ante un equipo brasileño que se hacen muy fuertes de local".

LEER MÁS: ¿Cómo formaría Unión luego del 30 de junio?

En otro tramo de la charla se le preguntó por cómo desarrolla los trabajos en cuarentena en Algarrobo, y Troyansky contó: "No es lo mismo porque uno entrena con el plantel es una cosa y hacerlo solo es otra. Hay cosas que se perderán pero seguramente lo vamos a recuperar en los días previos a que se reanude el campeonato. Ahora estoy disfrutando mucho de mi familia, luego de las cinco de la tarde ya no se ve a nadie. Pero de chico me fui a Bahía Blanca, Santa Fe me encanta, la costanera, me gusta mucho el clima, con humedad y calor".

Se le pidió una opinión por la suspensión de los descensos, y Troyansky afirmó: "Estamos a la espera, hay mucha incertidumbre sobre lo que pasará. Un día se dice una cosa y otro se dice otra cosa. Con lo que se resuelva trataremos de hacer lo mejor".

Por último, a Troyansky se le pidió una referencia sobre los delanteros que le gustan y afirmó: "En el fútbol argentino me gusta mucho Rafael Borré, Carlitos Tevez, jugadores que tienen una linda trayectoria y son grandes jugadores. En cuanto al fútbol internacional me gusta mucho Lautaro Martínez, a quien conozco de las inferiores de Olimpo. Se dice que irá al Barcelona, lo tiene merecido, jugará con el mejor jugador del mundo (Lionel Messi). El jugaba en Liniers y yo en Olimpo, siempre nos enfrentábamos. Lautaro era un fenómeno ya de chico".