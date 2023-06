En el arranque de la conferencia de prensa, Sebastián Méndez analizó: "Quiero agradecerle a la gente, entiendo que desde la cancha se mostró otra cosa y la gente lo premia. Desde el minuto uno la gente estuvo con nosotros, la necesitamos y mucho. Pero tenés que demostrarle que estás para jugar una final, la primera pelota como si fuese la última. Hicimos un muy buen partido, también era verdad que si el penal entraba iba a ser difícil. Me gusta decir lo bueno y lo malo. Pero Santiago (Mele) está respondiendo muy bien. Hicimos un buen primer tiempo, desperdiciamos varias situaciones, después del gol fuimos efectivos, pegamos en los momentos justos. Estoy inmensamente feliz con los chicos, necesitaban una reconciliación de la gente. Ganamos tres partidos seguidos y seguimos ahí. La última conferencia de prensa fue durísima, estoy muy feliz".

Chirola Romero: "Me voy caliente, subestimamos a Unión"

LEER MÁS: Unión sacó pecho ante Gimnasia y estiró su racha ganadora

"El vestuario fue muy lindo, siempre es grato ganar, los muchachos están disfrutando, estoy feliz por ellos. Hay muchos chicos jóvenes, hoy ingresó Valentino Venetucci, eso nos da mucho orgullo, los chicos están respondiendo muy bien, está respondiendo bien el grupo. Domina hizo un gran partido, más allá del gol. Paz confirmó que está muy bien, e hicieron un muy buen partido, hicieron un gran desgaste, en el fútbol no hay otra forma que esta para salir. En la semana se trabaja mucho, y de este lado se agradece", agregó Sebastián Méndez sobre el triunfo de Unión ante Gimnasia.

En cuanto al momento de Santiago Mele y Jerónimo Domina, el DT de Unión analizó: "Es un acto de justicia su convocatoria, no se fijó en la tabla de posiciones. Lo tiene merecido, a mí me produce orgullo. Domina es un chico, tiene 17 años, tengo una hija de la misma edad. Igual que Mosque (Mosqueira) que están dando sus primeros pasos, es difícil jugar en esta situación, y lo están haciendo con mucha personalidad. Me pone muy contento por lo que están haciendo. Ahora esperemos seguir así, jugando mejor. Hoy fuimos justos ganadores. Pudimos hacer más goles, pero nos faltó la puntada final.

Méndez.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

"Hay jugadores que se soltaron, una derrota trae una derrota, y una victoria otra victoria. Pasa en todos lados, entonces creo que se soltaron, pero pudimos jugar mejor. Nos falta para el ideal, podemos ser un equipo mejor, pero esto es pasito a pasito. Nos vamos recuperando de lo anímico y eso me da mucha satisfacción. Después de Sarmiento me preguntaron si tenía fuerzas, y la fuerza estaba en ellos. El triunfo es todo de los jugadores", agregó Sebastián Méndez sobre los méritos del triunfo de Unión ante Gimnasia.

En otro tramo, Sebastián Méndez analizó: "La idea fue que mantengamos el orden, que el gol iba a llegar, que el partido iba a ser largo, que no nos desordenemos. En los primeros minutos del segundo tiempo nos dominaron el partido, ellos empezaron a ganar más pelotas, y desde ahí comenzaron a construir. El equipo mantuvo la paciencia, y eso es un mérito. Esto es largo. Me parece que fue un partido inteligente de los jugadores dentro de los jugadores, siempre la victoria es de los jugadores".

LEER MÁS: "Este momento de Unión lo vamos a cuidar con uñas y dientes"

Mientras que más adelante, el DT de Unión reveló: "No hablé, lo abracé como se hace con un hijo, tengo mi hijo que tiene cinco años más que él. Son el futuro del club, están quemando etapas. Responder de la manera que lo hacen es una virtud. Fue el partido más sólido que tuvimos en defensa, no nos crearon tantas jugadas. Sí sufrimos muchísimo ante Huracán, menos lo hicimos contra Central. Fue el partido más redondo desde que llegamos al club".

"Cuando uno viene de perder, perder, y perder, tenés que empezar por el principio y es hacer un equipo sólido. Luego el dibujo es flexible. Creo que el trabajo de los volantes nos está dando los réditos. El doblaje de marca lo trabajamos, hicieron un desgaste físico muy grande. No estaban mal desde lo físico cuando llegamos, el problema de la cabeza. El problema no era no correr, sino hacerlo mal. La cabeza les jugaba mal. Cuando te va bien es todo más llevadero, esta es una carrera hermosa", destacó Sebastián Méndez en otro tramo de la conferencia.

"Fue muy emotivo porque cuando llegamos nos vimos con gente que compartimos 18 meses y quiero mucho. Siempre le estoy agradecido a Gimnasia por dejarme trabajar con Diego. Es un club muy especial, con gente muy buena. Vivimos momentos muy lindos y duro, pero sobre todas las cosas con Diego. Fue un partido especial, quiero mucho a la gente del club, me encariñé mucho", cerró Sebastián Méndez.