Las fechas de los dos amistosos que Unión jugará en Uruguay

Unión confirmó su participación en la Serie Río de La Plata que se disputará en Uruguay. El Tate ya tendría definida las fechas de los dos amistosos

18 de diciembre 2025 · 10:35hs
Unión jugaría dos amistosos el 14 y 17 de enero en Uruguay.

El plantel rojiblanco descansa ya que recién el viernes 2 de enero por la tarde, los jugadores deberán presentarse en el predio Casa Unión para comenzar la pretemporada.

Las fechas de los partidos en Uruguay

Los primeros días de trabajo se llevarán a cabo en el predio, ya que luego el plantel se trasladará a Uruguay para disputar una serie de dos partidos amistosos en el marco de la Serie Río de La Plata.

Si bien el equipo dirigido por Leonardo Madelón aún no tiene confirmado los rivales que enfrentará, estarían definidas las fechas en las que jugará los dos amistosos.

El primer partido que jugará Unión sería el miércoles 14 de enero, mientras que el segundo encuentro amistoso se llevaría a cabo el sábado 17 de enero.

Recordando que el Tate debutará en el Torneo Apertura recibiendo a Platense. Ese partido se jugaría entre el viernes 23 de enero y el lunes 26.

