Gerometta: "Estoy muy motivado por lo que se viene en Unión"

En un alto de la pretemporada, Tati Gerometta habló con Sol Play (FM 91.5) sobre su presente, pero también se refirió a los objetivos personales y de Unión de cara al cargado 2025 que se viene.

Gerometta, ante su gran oportunidad en Unión

En el inicio de la entrevista, Gerometta se refirió a esta nueva posibilidad en Unión y remarcó: "Terminé contento después de haberla pasado mal y no haber jugado, además llegó la clasificación a al Sudamericana, fue algo lindo. Estoy muy motivado para este año, me quería quedar y estoy acá para pelear por un lugar".

"En el mercado de pases siempre surgen cosas, pero en el receso anterior hablé con Cristian González y su cuerpo técnico, me dijeron que querían que me quede, les contesté que me quería quedar, con lo cual no había mucho más qué hablar. Estuvo todo claro", agregó Gerometta sobre los motivos por los cuales decidió quedarse en Unión.

Unión Serie Río de La Plata Francisco Gerometta.jpg Prensa Unión

Y agregó: "Le dije a Kily que si querían traer en esa posición a otro jugador estaban en todo su derecho, pero si me daban el aval que podía pelear por un lugar me quedaba, luego al puesto te lo ganás en la semana y lo defendés los fines de semana, es la competencia interna, es lo mejor que te puede pasar, y te hace crecer. Solo quería tener el aval del técnico que lo tuve para quedarme y pelear un lugar desde adentro".

En cuanto a cómo ve a Unión, Gerometta contó: "Vino gente experimentada que ya pasó por el club, también se sumaron otros chicos, lo necesitábamos, el año pasado sufrimos tener un plantel corto y no muchos con experiencia. Se hizo bien en buscar por ese lado, lo mejor de todo es que vino buena gente, se observa desde el primer día. Lo mejor de todos es que se mantiene esto de lo llevadero que es día a día trabajar con este grupo, ojalá que acompañen los resultados. Y que la gente grande que vino nos dé una mano para que sea un gran año".

Lo que le puede aportar Gerometta a Unión

Luego, se lo consultó sobre la chance de modificar el esquema de juego en Unión, y cómo se podría adaptar a cada uno de ellos, Gerometta reflexionó: "Toda mi vida jugué con línea de cuatro, desde que estamos con él con línea de cinco, cambia en que con este esquema tenés más respaldo, porque tenés los tres centrales, pero tenés la banda para vos solo. Con una línea de cuatro tenés a un extremo o volante que te ayuda. Pero estamos para eso, por características puedo cumplir las dos funciones, me siento cómodo en las dos. Me tengo que adaptar a lo que el cuerpo técnico decida".

"Así como la gente está ilusionada nosotros también, por cómo terminamos el año pasado y lo que habíamos sufrido el anterior. Creo que es algo que nos merecíamos como plantel, y la gente que es para sacarse el sombrero por cómo apoyó, ojalá que lo podamos respaldar haciendo una buena campaña", agregó Gerometta.

En el final, sobre lo que representa Unión en su carrera, Gerometta indicó que "es mi casa, estuve muchos años en la pensión, pasé casi por todas las categorías, estar en Primera División sigue siendo un sueño, deseo tener regularidad, mostrarme y ganar algo con el club. Es algo muy importante en mi vida".