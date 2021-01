Unión motivó al hincha pensando en la vuelta al 15 de Abril

El hincha está impaciente y no ve la hora de volver a la cancha, pero también sabe que hay que cuidarse más que nunca, porque le enfermedad está presente y no da lugar a la relajación. Quizás habrá que tener paciencia para regresar a los estadios, porque hoy no se puede.

Pero Unión, que siempre trata de mantener el nexo con la gente, utilizó las redes sociales para seguir motivando y augurando que cada vez falta menos para que las partes vuelvan a unirse en el estadio, templo de la Avenida López y Planes, que está pronto a remodelarse, no solo en la facha sino también en sus instalaciones para un mejor uso y optimización de recuersos.

Embed Extrañando las noches en el "15 de Abril" Publicado por Club Atlético Unión en Miércoles, 27 de enero de 2021

"Extrañando las noches en el 15 de Abril", publicó en sus diferentes plataformas con una postal de los hinchas en las tribunas a pura algarabía, para avivar la llama de pasión que luce contenida, pero que está más latente que nunca en esta pandemia.

El destino es quien juega su partido en estos momentos y, mientras el esfuerzo sea mayúsculo para darle pelea a este enemigo invisible, más rápida será la vuelta a los estadios en Argentina.