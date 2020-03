Gómez Varas: "En mi zona de Italia, no hay nadie en la calle"

El delantero santafesino Víctor Andrés Gómez Varas se encuentra jugando profesionalmente en el fútbol de Italia. Actualmente milita en el Forli FC que participa del ascenso, y como todos, está pasando la cuarentena por el coronavirus. Forli es una ciudad italiana de la región Emilia Romaña, y cuenta con cerca de 110.000 habitantes.

Con 26 años, ya jugó en Unión, en dos etapas, primero en 2015-2016, y luego en 2017. Pasó por Defensores de Belgrano, también jugó en La Salle Jobson en 2018, y ese mismo año partió a Europa. En Italia comenzó en Morolo, y Pomezia, hasta hacerlo en el Forli.

"La estamos pasando medianamente bien, estamos en cuarentena hace unos quince días. Antes se podía salir a correr pero ahora está todo prohibido. También se podía ir a hacer las compras de a dos, y ahora se le permite a uno. Cada vez se van restringiendo más cosas cada vez que salen, es decir día a día", le dijo Víctor Gómez Varas a UNO Santa Fe desde Italia.

El ex jugador tatengue manifestó que "en Italia empezó todo hace un mes, primero en el norte, pero yo estoy de Bérgamo, que es donde empezó todo a 200 kilómetros. Afectó mucho más al norte porque es donde está la población más anciana, y este virus afecta mucho a ellos. Por eso cuando ustedes en Argentina ven las cosas que pasan, se dice que hay tantos muertos, porque no hay lugar en los hospitales, y la gente mayor es la que más lo necesita".

Victor2.jpg El delantero Gómez Varas también militó en La Salle Jobson.

"En mi región estamos bastante bien, por ahora hay pocos contagiados, y ya no se ve más nadie en la calle. Con lo cual esperemos que no aparezca ninguno más. Estoy encerrado en mi casa, con mi novia y el gobierno nos ha dado solamente la posibilidad de salir a la farmacia y al supermercado, y hacer ejercicios dentro del perímetro de casa. Así estamos todos, y trato igual de salir lo menos posible a la calle", resaltó el ex jugador con pasado también en La Salle Jobson de nuestra capital.

El actual delantero de Forli expresó que "en el club nos dicen que nos remitamos a las disposiciones del gobierno, que esa son las medidas de seguridad, y nos indicaron que ellos nos van a decir cuando podemos llegar a retomar la actividad. Pero con este panorama que tenemos en Italia no se sabe nada, si se estira la cuarentena o no, pero creo que vamos rumbo a eso".

Victor3.jpg Gómez Varas contó detalles de la situación en Italia.

Agregó que "ante esta situación sigo con la rutina de dormirme temprano, y levantarme temprano. Aprovecho a leer mucho, después me pongo en la computadora a hacer algunas cosas, y aprovechar el tiempo para entrenarme, cumplir con las consignas de los profes del club. También cocinar y hacer las cosas habituales en la casa".

"En lo deportivo con el Forli veníamos bastante bien, estábamos en la séptima posición en la tabla, y a unos seis o siete puntos de lograr clasificar al playoff. Estamos bien, veníamos creciendo como equipo, y en lo personal también positivo, logré siete goles en diecisiete partidos. Siempre se podría estar mejor, pero creo que vamos dentro de todo bien, y es positivo el saldo" señaló Gómez Varas sobre su presente deportivo en la escuadra italiana.