González: "No fue penal, más allá de los errores de Unión"

Luego del partido, en la habitual conferencia de prensa, Cristian González comenzó diciendo: "Lo de Lucas Gamba es una contractura, y lo de Joaquín Mosqueira es un poco más, habrá que ver qué salen en los estudios para determinar qué lesión tienen. Son cosas que pasan en el fútbol y desgraciadamente nos pasó a nosotros, así es el calendario, hicimos un esfuerzo muy grande ante Boca, el equipo estuvo, pero cometimos errores que no podemos dar el lujo que sucedan, especialmente en el primer gol, no puede pasar. En el segundo quisieron salir jugando, se equivocaron, y más allá que no fue penal, en el próximo partido jugará el que considere que está para hacerlo".

En cuanto a lo que viene, dijo: "Todos los partidos son clave, hace cuatro fechas me querían echar. Se ganaron tres partidos y somos el Real Madrid. Lo dije en su momento cuando no ganábamos y lo digo ahora. Se perdió el partido, no jugamos como lo hicimos ante Boca. Los dos errores fueron clarísimos en los goles, lo fuimos a buscar, logramos en el empate. En el mejor momento nuestro otra vez tuvimos un error clave, y terminamos pagando. Perdieron o empataron los equipos que estaban arriba, así que estamos vivos. Hay que ganar otra vez en casa, ganar de nuevo y luego Dios dirá si estamos entre los cuatro o no. Pero tampoco hagamos un drama, porque no estamos muertos. Hay que tener un equilibrio, el fútbol argentino te demuestra que cualquiera le puede ganar a cualquiera, y si cometés errores es normal que termines perdiendo. No me voy del todo conforme, porque no me gusta perder a nada, ojalá nos sirva para seguir aprendiendo y ganar el próximo partido".

Unión Luna Defensa.jpg Prensa Unión

"No fue penal, si la gente que está en Ezeiza considera que no hay que revisarla por más que sapatées no podés hacer nada. La vi 15 veces, no es penal. Hay que aceptarlo, por más que no me guste, pero está claro que no fue penal", remarcó otra vez sobre esa acción Cristian González, tras la derrota de Unión.

Luego, Cristian González siguió analizando la derrota de Unión y remarcó: "Fueron errores clave nuestros, el primer gol fue una cosa de locos, siete jugadores para dos y nos terminan convirtiendo, es lo que más me jode. Luego, en el segundo, tuvimos un error en la salida y cometimos un penal, que no fue. Psicológicamente estoy mejor que nunca, lo importante es tener los pies en la tierra. No éramos los mejores ni ahora los peores, por más que muchos quieran hacerlo creer. Ahora tenemos una semana larga para preparar el próximo partido. Defensa es un rival que juega bien, pero no nos superó".

Y en el final, Cristian González insistió con las lesiones de los dos jugadores de Unión, y reveló: "Hicimos un esfuerzo muy grande ante Boca, tuvimos dos lesiones importantes, hay que reponerse, ojalá que no sean lesiones importantes y podamos contar con ellos, más allá que son lesiones complicadas".