González: "Unión entendió cómo jugar esta clase de partidos"

Por eso en la conferencia de prensa posterior al cotejo, añadió que "la verdad que me siento orgulloso de dirigir a estos hombres, entendieron realmente lo que se tiene que jugar en esta clase de partidos. Lo demostramos con Boca, era un partido diferente, donde muy pocos equipos se llevaron algo de acá. Rescato la solidez para defender, le jugamos de igual a igual, nos obligaron a defender. Tuvieron mucha tenencia sin lastimarnos, me voy contento porque siempre en esta situación es importante sumar. Con el esfuerzo y sacrificio, cualquier entrenador me siento orgulloso".

Más adelante, en referencia a la titularidad de Del Blanco, apuntó: "Mateo uno llegó hace poco nos estamos interiorizando mucho de los juveniles, Unión tiene grandes proyecciones, tiene una personalidad increíble ante un jugador de jerarquía como Valoyes. Los compañeros lo contuvieron, me pone feliz porque es un club donde vamos a mirar a todos. Hay muchos chicos que aman la camiseta de Unión, con los grandes que bajan la bandera para salir de esta situación".

Kily no dudó en decir que "vinimos a buscar el partido, las primeras situaciones fueron nuestras, es obvio que tienen un manejo de juego que lo vienen plasmando continuamente, estaban en su cancha, teníamos que sufrir y sufrir. La gente de Unión tiene que sentirse orgullosa de ese equipo. Por circunstancias vas analizando que hay que defender profundo, ponerse el overol, luchar por defender un punto que es importante".

Fue escueto cuando le preguntaron sobre el desempeño de Lamolina y disparó: "En relación al arbitraje hubo jugadas finas donde protestamos, con Boca pasó lo que vio la Argentina, este fue un arbitraje normal con errores para los dos lados".

En otro tramo de la charla, en referencia a los refuerzos, dijo que "estuve hablando con los dirigentes, es difícil hacer un análisis, es injusto en este poco tiempo, le transmití que me demuestren que quieren estar en Unión. Junior (Marabel) tuvo una al final, no pudo ser, pero la tuvo. Nos juntaremos con los dirigentes seguramente, ya venimos hablando".

El estratego rojiblanco subrayó que "son todas finales para nosotros, ahora viene Platense y lo vamos a ir a buscar, con nuestra gente, en nuestra cancha, me voy contento con el rendimiento pero necesitamos ganar. Hay pocos días de recuperación, intentaremos poner el mejor equipo para ganar el próximo partido".

Y luego, amplió, en relación al trámite: "Hablamos en el entretiempo donde podíamos encontrar los espacios con nuestros volantes, de haber estado más fino lo podíamos lastimar, fue un partido intenso, muy físico, cuando encontramos pelotas a las espaldas de ellos pudimos generar peligro. Contento con la actitud, el rol de ser protagonista, es lo que me pone feliz".

Respecto a la lesión del correntino Zenón, expresó que "no sabemos si estará Zenón, tuvo una sobrecarga en el aductor y no lo arriesgamos, en estos días veremos si lo podemos recuperar y contar para el próximo partido".

En el tramo final soslayó que "de a poco uno le va agregando cosas de lo que pretende del equipo, la actitud no la podemos negociar, ponerse el overol, intentar competir, los resultados son tres pero estuvimos a la altura, con una posibilidad de arrimarse a River, si empezamos a ver situaciones de gol nosotros tuvimos algunas más, jugamos bien por momentos".

Antes de su despedida, evitó hablar mucho de los últimos dichos de Méndez, al agregar que "son situaciones que son personales, no puedo entrar en eso de opinar si lo llamaron o no, no puedo tocar de oído, ya pasó, lo que me deja contento es que el plantel de esa situación, lo demostró con Boca y Talleres, queda muy lejos de la realidad".