"Ayer me expresé desde el fastidio, la calentura, para nosotros cada punto vale mucho. Resalto que hay jugadas que son muy claras, no hace falta revisarlas, porque tenes que tomar la decisión" , apuntó de movida.

Y luego, expresó: "Yo la vi de atrás sabía que Claudio estaba habilitado, sale solo con cambio de ritmo, apenas hace el gol dudé porque levantan la bandera. El tiempo corre, tenemos herramientas donde era obvio que fue gol. Me causó mucha risa como estaba tirada la línea, dejen de joder".

Kily no dudó en decir que "nos conocemos todos, como jugador y como técnico de Central, yo soy espontáneo, le hice un gesto de te lo comiste. Me vino a tranquilizar, en esa locura porque sabemos lo que nos jugamos, me dio a entender que él no tenía la última toma de decisión. Hay que hacerse cargo de esto".

El orientador rojiblanco subrayó que "si supuestamente el VAR vino para ayudar, está sucediendo lo contrario, no es que lloro como técnico de Unión, toda la Argentina lo vio, esto es una tomada de pelo. Hace bastante que hay que replantearse cosas, no se puede perder tanto el tiempo. Es una herramienta que puede ser importante, el mundo la sumó".

En otro tramo de la entrevista puntualizó que "de una vez por todas, hay muchos intereses, muchas cosas que nos jugamos, yo recién comienzo este ciclo pero estamos con varios equipos jugándonos cosas importantes. Hay que construir desde que nos llenamos la boca que somos Campeones del Mundo, pero acá las cosas no están bien, tenemos que estar a la altura".

González consideró que "cada uno lo padece cada fin de semana, es importante que nos manifestemos, hay que quejarse con fundamentos. Después si fue fina o la mano, o el pie, acá las cosas son claras. No quiero dejar de creer".

En la parte final, sacó pecho al expresar que "logramos que Boca no patee al arco fue muy bueno, lo superamos a excepción de una pelota parada que tuvieron, teníamos el gran desafío de repetir la actuación contra Independiente. Quiero que Unión sea protagonista. Es meter, correr, pero también jugar esta clase de partidos".