Yeison Gordillo visitó a UNO Santa Fe y La Radio de UNO, La Red Santa Fe (106.3), donde palpitó el Clásico Santafesino que Unión animará ante Colón, el próximo domingo desde las 17, en el 15 de Abril. En el arranque contó: "Estoy contento de estar en esta ciudad, que me trató muy bien desde mi llegada. Este es un fútbol que va con mis característica, hace rato quería volver, se me dio la oportunidad con un club que me abrió las puertas, es un fútbol que se vive diferente, es otro ritmo de juego, siempre fui fan del fútbol argentino, y es un privilegio estar acá".