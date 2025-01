Gran repercusión en España por los dichos del DT de Unión

LEER MÁS: El Kily ya tiene a su goleador: Unión cerró a Agustín Colazo

Y luego, agregó: "El entrenador argentino, que se inició en los banquillos de la mano de Rosario Central, club en el que colgó las botas, dirige actualmente a Unión Santa Fe, con el que acumula ya 62 partidos. «Estoy en contacto con la gente de Valencia. Por lo que me ha llegado, estoy siendo visto de una manera muy particular, porque he jugado cuatro años ahí y eso también es importante para poder llegar a ser entrenador en un club"». Pero lo primero hoy es Unión. Yo estoy comprometido y voy a hacer todo para que nos vaya de la mejor manera. El día de mañana, veré si sigue estando esa posibilidad”, dijo Kily González no cerrándose la puerta a la posibilidad de entrenar al Valencia al futuro.

Kily González, con el foco en Unión

“«Uno siempre intenta crecer y seguir aprendiendo de un montón de situaciones para poder dar ese salto que todo el mundo sueña, tanto el jugador de fútbol como el entrenador. Lo que yo no tolero es la comodidad. La relajación lleva a la mediocridad. En ese sentido, no me lo permito», añadió", agrega La Razón.

Mientras tanto, el Unión de Kily González ingresará desde este lunes en la recta final de su preparación de cara al inicio de la Copa de la Liga Profesional, pactada para el sábado, desde las 19.15, ante Estudiantes, en La Plata.