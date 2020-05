Gugnali: "Siempre voy a tener la ilusión de volver a Unión"

Los dirigentes de Unión comienzan a acelerar las gestiones para sumar al nuevo entrenador, más allá que cuentan con el tiempo a su favor como consecuencia del parate del fútbol en Argentina a raíz de la pandemia del coronavirus. Es que ahora se maneja que a fines de julio o principios de agosto se volvería a entrenar, mientras que a fines de septiembre o principios de octubre volvería a rodar la pelota. Uno de los nombres que sonó como candidatos a suceder a Leonardo Madelón fue Claudio Gugnali, aunque comenzó a perder fuerza con el correr de los días.

Sin embargo, ante la gran incertidumbre sobre la elección del nuevo entrenador, nadie en el mundo Unión se anima a descartar a Gugnali, debido a su identificación para con el club, donde ya trabajó cuando el equipo estaba en la "B" Nacional, uno de los requisitos que en algún momento buscaron los directivos para dicho puesto. Además, resulta tentador su paso por la Selección Argentina como ayudante de Alejandro Sabella.

Gugnali habló con Deporte 9 por LT9 (AM 1150) donde en el arranque comenzó hablando de cómo transita este tiempo de parate a nivel mundial como consecuencia del coronavirus y el ex-DT de Unión afirmó: "Estoy viviendo la cuarentena con mucho cuidado, con mucho respeto y escuchando a los que saben. Es la manera que tenemos de ayudar, respetando el distanciamiento social".

Luego, a Gugnali se le pidió una opinión sobre AFA y el fútbol argentino, y disparó: "Se me ocurre pensar qué difícil es desarrollar un proyecto en Argentina. Qué Asociación tan especial que es, creo que el país es así. Uno admira a Alemania, España, Francia y Belgica por los proyectos deportivos, siempre tienen una continuidad. Acá nos estamos renovando continuamente y nunca terminás de saber cuál es la verdad y por qué no funcionó algo".

"Creo que es parte de nuestra sociedad, acá hay mucho egoísmo y mucha necesidad de protagonismo. Cuando esos personajes ven que no tienen influencia o no son importantes, enseguida provocan desequilibrio y se vuelve a tomar otras formas. El fútbol es el fiel reflejo de la sociedad Argentina", agregó Gugnali en otra parte de la charla uno de los apuntados por Unión para suceder a Madelón.

Claudio Gugnali.jpg Antes de llegar a la Selección Argentina, Gugnali estuvo a punto de ascender a Unión como entrenador.

También recordó su paso por el cuerpo técnico de Alejandro Sabella en el mundial 2014 con la Selección Argentina y Gugnali afirmó: "La semana pasada me pasé mirando los partidos de ese mundial. Viéndolo desde otro lugar me puse a pensar, donde estaba yo. También ver el entusiasmo de la gente, lo que era cada partido y cada paso a adelante. Yo creo que esa Selección tuvo pertenencia, la gente creyó en esa Selección".

En otro momento Gugnali, tras hablar de la Selección Argentina, se refirió a su paso por Unión e indicó: "Me hubiese gustado tener otra oportunidad en Unión como entrenador. Mientras tenga las ganas de dirigir y me sienta útil, pueda ser escuchado y me crean, siempre voy a tener las ganas de volver a Santa Fe".

"La gente Unión me conoce desde antes, pero creo que mis valores y lo que demostré a lo largo de mi carrera van por otro lado, hay cosas que no tienen comparación. Quizás fui crítico pero lo hice con respeto, ojalá que si esto es analizado se den cuenta que son particulares. Hay cosas más importantes que son campeón y que duran para toda la vida. Se vendrá un fútbol austero, conoceremos a muchos juveniles en Primera, con lo cual si uno le puede dar fortaleza y confianza se podrá ver reflejado en el crecimiento. Habrá margen para corregir errores ya que no habrá descensos. No hay cosa más linda que compartir la ilusión de un jugador que quiere llegar a Primera", cerró Claudio Gugnali.