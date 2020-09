Guillermo Acosta: "Mi interés es jugar en Unión"

Los dirigentes de Unión intentan cerrar el armado del plantel de cara a la nueva temporada, donde en lo que resta del año quedarán como grandes desafíos el Torneo 2020 y la Copa Sudamericana, donde se encuentra en la Fase 2 tras eliminar a Atlético Mineiro. Mientras tanto, Juan Manuel Azconzábal insiste por la llegada de Nicolás Peñailillo y Guillermo Acosta.

Justamente Bebe Acosta habló con Radio Gol (FM 96.7), sobre la chance de jugar en Unión y también sobre cómo convive el plantel de Atlético Tucumán con el coronavirus y afirmó: "Todos estamos trabajando con normalidad, ninguno tuvo síntomas, seguimos trabajando y ahora estamos esperando los estudios que nos hicimos ayer, así que vamos a tener mañana los resultados. La sensación fue muy rara luego de dos o tres meses de haber vuelto. Esto es todo raro de llegar, cambiarte en el auto y volver a tu casa, pero hay que trabajar y meterle duro para poder volver a hacerlo como antes".

"Anoche hablé con Roberto San Juan y me dijo que se iban a acelerar los pasos, falta que los clubes se pongan de acuerdo, mi interés está en jugar en Unión, se tienen que poner de acuerdo y habrá que ver si se pueden poner de acuerdo. Tengo contrato por dos años más con Atlético Tucumán", agregó Acosta.

En cuanto a la importancia de que está Juan Manuel Azconzábal como DT de Unión, dijo: "Fue uno de los profes que me enseñó cómo ser profesional, me enseñó muchas cosas, me hizo ver el mundo del fútbol, lo respeto y admiro mucho por su trabajo y su personalidad, es uno de los mejores de la Argentina. Tiene mucho en darnos para aprender tanto en el fútbol como en la vida. Primero perdimos el ascenso contra Huracán y logramos el ascenso al año siguiente".

"Al único que le manifesté mi deseo fue a Miguel Abondándolo que es quien maneja el fútbol en Atlético, me dijo que iban a hacer lo posible si lo hablaban desde Unión, pero también me dijo que de la única forma que salta es por medio de una compra, por medio de un préstamo no saldría. Mi representante sabe de la situación, así que seguramente iban a apurar el tema en estos días", reconoció Guillermo Acosta sobre la chance de salir de Tucumán.

Y Guillermo Acosta agregó: "Me gustaría jugar en Unión, es un lindo club, está jugando copas, sería un lindo desafío. Hablaron de Unión con mi representante, entre ellos y el club están tratando de llegar a un acuerdo. No pude hablar todavía con Azconzábal. Quiero aprovechar esta oportunidad, es Unión, uno de los grandes de Santa Fe, estoy con todas las pilas, si se da el pase sería ideal viajar mañana".

Guillermo Acosta.jpg Guillermo Acosta se mostró ilusionado con la chance de llegar a Unión.

En tanto que sobre su paso por Lanús, manifestó: "No tuve muchas oportunidades, me jugó una mala pasada, no era mi deseo salir pronto, mi deseo era hacer las cosas bien, jugar y ganar cosas importantes, pero me salió otra cosa y tuve que volver a Atlético Tucumán".

En otra parte a Guillermo Acosta se le preguntó por la idea táctica de Azconzábal que buscará volcar en Unión y afirmó: "Lo conozco bien al Vasco, siempre tuvo dos o tres esquemas que siempre funcionaron, acá tuvimos dos sistemas en todo su proceso y nos fue bien, ascendimos, llegamos a Copas, jugamos bien, cuando ganábamos lo hacíamos por mucha diferencia. Lo conozco bien y siempre le cumplí en un rol donde me enseñó a pararme en la mitad de la cancha".

En otro tramo se le hizo referencia a que en Colón están Luis Rodríguez y Rodrigo Aliendro, excompañeros en Atlético Tucumán, y dijo "Me imagino el clásico con dos buenos compañeros, a la primera los tiro para afuera. Con Pulga hablé y me dijo que es un lindo club, que la ciudad es hermosa, que si tenía ganas que le meta para adelante y que me iba a estar esperando en Santa Fe, pero es de la contra (risas)".

"El Ruso se sumó esta semana, más o menos tiene su base en lo que quiere, siempre estamos hablando y me dice que siempre voy a estar entre los 18, mientras ande bien", dijo sobre cómo lo considera Ricardo Zielinski en Atlético Tucumán.

Se le preguntó por los objetivos que tendría como jugador de Unión y Acosta afirmó: "El desafío es volver a jugar la Sudamericana, llegar lejos, ganarla, quiero crecer como jugador. Cuando volví a Tucumán tras jugar en Lanús me costó adaptarme".