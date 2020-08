La novela de Jonathan Bottinelli y Unión escribe un nuevo capítulo cada día. Sin embargo, está pronto a terminar, ya que la idea de ambas partes es darle cierre este fin de semana. El jugador estuvo en Santa Fe en estos días afrontando algunos temas que necesitaba resolver y en ese interín, definir sI le convence seguir en el club bajo el proceso del DT Juan Manuel Azconzábal. Más que nada por los términos del contrato y el supuesto recorte.

En primera instancia, el zaguero no estaba conforme con la propuesta y por eso todo se enfrío. La dirigencia pareció no moverse de ahí y a eso se sumó que, finalmente, no era prioridad para el DT que, si bien era consciente de lo que representa y puede darle al plantel, prefería algo diferente. Sin embargo, no tenía problemas en que se quede a pelear un puesto, sabiendo que no tendría un puesto asegurado.

Jonathan Bottinelli.jpg Jonathan Bottinelli define su aceptará seguir jugando en Santa Fe para Unión. Prensa Unión

Ante este escenario, Jonathan Bottinelli empezó a escuchar sondeos de otros clubes y Gimnasia (LP) habría hecho acercamientos. Incluso en La Plata dan cuenta que el arreglo sería inminente, sin embargo, el zurdo no le termina de cerrarle la puerta a Santa Fe. Entonces, por lo que se pudo saber, daría una respuesta esta semana.

Suena hasta reiterativo todo, ya que es algo de lo que se viene hablando desde el pasado 30 de marzo, pero la demora en la vuelta del fútbol por la pandemia del coronavirus generó una situación atípica. Los clubes pasan por una fuerte crisis económica y Unión no es la excepción.

Por ahora está estable y rezando para que San Lorenzo y Rosario Central se pongan al día con los pagos, pero no le sobra para hacer grandes apuestas. Jonathan Bottinelli captó que algo deberá resignar, pero quizás no busca que sea tanto. En pocas palabras, se viven horas cruciales para saber si es un ciclo cumplido o permanecerá un tiempo más en Unión.