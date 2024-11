Horas decisivas para saber si Corvalán será titular en Unión

Cristian González tendrá una baja de peso para visitar a Boca, ya que Nicolás Orsini sufrió un importante desgarro en el partido ante Atlético Tucumán, con lo cual tendrá para 21 días de recuperación, con lo cual no sería descabellado que se pierda lo que resta del campeonato con la camiseta de Unión.

Mientras tanto, en el mismo partido ante el Decano, Claudio Corvalán fue reemplazado por un inconveniente muscular, y luego se constató que sufrió una distensión muscular, más allá que tanto el inconveniente de Mugre como el de Orsini no fueron reportados oficialmente por el club.

Claudio Corvalán.jpg Prensa Unión

Para Unión resulta clave saber si podrá o no contar con Corvalán ante Boca, debido a la importancia y ascendencia, no solo futbolística sino desde lo temperamental, que tiene en Unión. Además, su perfil zurdo no es fácil de reemplazar.

Nicolás Orsini.jpg Prensa Unión

En contrapartida, Unión ya recuperó a Lautaro Vargas, quien estuvo trabajando bajo las órdenes de Javier Mascherano junto a la Selección Argentina Sub 20, que venció en dos amistosos a Bolivia, y a Nicolás Paz, quien cumplió con la fecha de suspensión tras su expulsión ante Independiente en Avellaneda

Corvalán, ¿llega o no llega para el partido ante Boca?

Por estas horas, Kily González prueba a fondo de Corvalán, con la certeza que al más mínimo inconveniente la decisión es no arriesgarlo y preservarlo para el final de la temporada, ya que una recaída en esta lesión podría marginarlo de los últimos partidos, que serán claves para ir por una copa internacional de cara al 2025.

En caso de que Corvalán no esté en condiciones, su reemplazante al igual que en los partidos ante Central y River (Mugre estuvo suspendido) sería Nicolás Paz, más allá de su bajo nivel. Sin embargo, no hay que descartar a Rafael Profini, quien lo suplantó en el cotejo ante Atlético Tucumán.

Por su lado, Jerónimo Dómina será el reemplazante del desgarrado Orsini, ya que lo reemplazó en el partido ante Atlético Tucumán, con muy buen suceso ya que fue quien marcó el gol de la victoria por 1-0 en el 15 de Abril. El resto, será la misma formación que arrancó dicho encuentro.