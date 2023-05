Sol Play (FM 91.5) habló con los referentes de la oposición, tras la exposición que realizó Luis Spahn, en la conferencia de prensa que brindó en Unión, quienes opinaron sobre los dichos del presidente, dejando en claro sus posturas, con las cuales seguramente irán a la convocatoria de la próxima semana.

El primero en tomar la palabra fue Marcelo Martín, referente de Tate Campeón, quien manifestó: "Creo que parcializa cuando habla de la mala performance de jugadores, ya que hubo una mala gestión deportiva, no solo decir nos equivocamos en la contratación de tal o cual jugador, es algo que ocurre en todos los equipos del mundo. Pero hay un error integral. Está bien asumir los errores, y los hay significativos. A nadie se le ocurre traer tantos jugadores extranjeros si no los podés pagar si no tenés acceso a la divisa, genera problemas de inhibiciones. Que se vaya Portillo porque tiene una oferta no está mal, lo que está mal es que no tenga reemplazo, ya que se tuvo que salir a ir a buscar un jugador a Colombia. Todo esto tiene como corolario una posición en la tabla que es incómoda. El club no tiene secretaría técnica, ni subcomisión de fútbol, con carencias de representatividad como en AFA".

Marcelo Martín.jpg Marcelo Martín, referente de Tate Campeón, consideró que el diálogo es lo que salvará a Unión de este presente complicado.

En cuanto a la importancia de esta representatividad en AFA, Marcelo Martín, uno de los referentes de la oposición dijo: "Para muestra basta un botón, tuvimos dos jugadores suspendidos por dos fechas por faltas cometidas en disputa de balón, eso es una fecha, como les ocurrió a Luna Diale y Gordillo. Hay que ir, y hablar. Es un tribunal administrativo, no judicial. Hay que hacer argumentaciones en cada caso puntual. Hay un montón de situaciones que te permiten atenuar el impacto de una sanción".

"Estoy preocupado porque quiero que Unión salga de esta posición, hay una mala gestión deportiva. Estoy preocupado, como todos. Pero una vez asumidas las responsabilidades, es saludable la convocatoria, la cual veníamos reclamando. Necesitábamos de una mesa de diálogo para ver si podemos ayudar. Ya van a venir los tiempos de las discusiones, hoy tenemos que ayudar todos. A este enfermo hay que bajarle la fiebre, sacarlo de terapia, pasarlo a habitación común y sacarlo a la calle. Tiene que haber un acto de grandeza de todos. Quiero poner énfasis en la crítica, pero me parece saludable convocar a todos los unionistas", agregó Marcelo Martín, uno de los referentes de la oposición en Unión.

Simonutti1.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

A su turno, Leonardo Simonutti, referente de Más Unión, opinó sobre las declaraciones de Luis Spahn: "Resalto la convocatoria al diálogo a las otras agrupaciones para ver cómo podemos salir de esta situación, algo que veníamos pidiendo desde febrero. Me parece bárbaro que no renuncie nadie, porque se tienen que hacer cargo. Dijo el presidente que están convencidos y firmes, pero sabemos que no es así".

"Recordar que la pileta se hizo en 1957 para tratar de parar las críticas por un estadio que hace más de 10 años que está en construcción, cuando el Ángel Malvicino se hizo en un año y medio... Uno escucha y hay cosas que no se entiende, por eso es bueno tener los números claros y no ir a levantar la mano por levantarla como ocurrió", agregó Simonutti.

Carlos Ghisolfo.jpg

Mientras que más adelante, Simonutti expuso: "Hay muchas inconsistencias, todo lo que es violencia hay que repudiarlo, la represión de la policía, lo mismo que le sucedió a los dirigentes es repudiable. Pero en las elecciones dijimos que la base de datos no tenía la seguridad necesaria, y se terminaron filtrando los números de teléfonos de los dirigentes. Hay muchos parches, en el estadio y en la contratación de jugadores, a quienes se les paga con dólares MEP, cuando no se pudo pagar lo anterior. Somos oposición porque nos oponemos a lo que es el club en su actualidad. Pero bienvenido el diálogo".

En el final, dijo: "Al presidente le preguntaría por qué quiere seguir retirando fondos si la justicia le indicó que no tiene comprobantes para retirar dinero, cuando dice que se le debe 5.5 millones de dólares si la justicia dice que a lo sumo se le debe el 8% de ese dinero... La realidad es que el perito de la corte dijo que pudo haber deuda por 600.000 o 700.000 dólares, por eso no le levantaremos la mano en las Asambleas, que no dicen la verdad".

En tanto que Carlos Ghisolfo, de Glorioso 89, manifestó: "Escuchamos con mucha atención al presidente de Unión, valoramos que hable, es lo que todos pedíamos, el problema es que lo hace como si recién hubiese llegado al club. No dice nada importante, sobre todo atendiendo al momento tan grave que vive la institución. En el fútbol asume una tibia responsabilidad, pero sin hace ningún tipo de anuncio que lleve un poco de tranquilidad a socios y simpatizantes. Como por ejemplo las inhibiciones. Tampoco en el tema de las obras, que no se dice cuándo se van a finalizar o cuál es el presupuesto con el que se cuenta. Habla de las transferencias en valor oficial, más allá que nos dijo en algunas reuniones que la venta de Picotón González se realizó a dólar MEP.

"Vuelve a hablar de un club que no es el que los unionistas vemos, estamos a disposición si nos convoca, iremos a la reunión, pero no convalidaremos a esta gestión. Dice que no cobró su deuda en el último año pero sigue sin demostrar cómo se generó la misma. Vimos a un presidente sin fuerza, sin respuestas y totalmente alejado de la realidad, eso nos preocupa. No vimos ningún anuncio importante que nos haga alimentar alguna esperanza de que algo va a cambiar", agregó otro de los referentes de la oposición de Unión.