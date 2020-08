Jalil Elías: "En Unión pasé un año muy bueno"

El plantel de Unión sufrió una gran sangría en el último mercado de pases, con lo cual Juan Manuel Azconzábal y los dirigentes tendrán que refundar al plantel. Uno de los jugadores que abandonó al club, tras un gran año, fue Jalil Elías, a quien se le venció el contrato y debió volver a Godoy Cruz de Mendoza.

Está claro que en Coquimbito lo estaban esperando con los brazos abiertos a Jalil Elías. Es que la jerarquía y experiencia del volante que viene de jugar en Unión potencia un plantel que en el receso perdió dos figuras de la talla de Rodrigo Rey (volvió al PAOK de Grecia) y Jaime Ayoví (firmó en el Guayaquil City de Ecuador). El Tomba se prepara para afrontar un año donde deberá pelear por no descender.

“Volví con muchas ganas y estoy contento. Hace un año me había ido un poco triste porque la gente siempre me trató muy bien y estoy muy agradecido por eso. En Unión de Santa Fe pasé un año muy bueno porque tuve la continuidad que necesitaba. Porque a pesar de que acá jugaba, no lo hacía en mi posición”, cuenta Jalil Elías, tirándole un palito a Lucas Bernardi, quien lo utilizaba de lateral.

Jalil Elías.jpg Jalil Elías viene de cerrar una gran temporada en Unión y volvió a Godoy Cruz. Internet

Respecto de una posible transferencia al Parma de Italia, algo que sonó con fuerza hace unas semanas, Jalil Elías, quien viene de ser clave en el último año de Unión, expresó: "Me llegaron los rumores de lo del Parma (Italia). Supuestamente habían quedado en que iba a llegar una oferta, pero estoy con la cabeza en Godoy Cruz y todavía tengo contrato. Esto es día a día, seguramente hablaré bien con el cuerpo técnico y el presidente y se verá lo mejor para el club".

El caso de Pipe Ramis es realmente curioso (es otro de los jugadores que volvió al igual que Jalil Elías). Es que el ex Talleres de Córdoba tiene un promedio de gol bastante interesante en relación a la cantidad de partidos que comenzó como titular. Con la camiseta del Tomba, el cordobés apenas jugó 12 encuentros desde el arranque y convirtió nada menos que 6 goles. Es decir, ostenta un gol cada dos juegos desde el inicio. Un dato a tener en cuenta, más si se tiene en cuenta que jamás jugó como única referencia de área, su hábitat natural. “Vuelvo con la expectativa de que sea mi año, me siento cómodo en este club porque conozco a la gente y tengo muchas ganas de ayudar a poner a Godoy Cruz en donde estaba antes de irme”, avisa ‘Pipe’ tras su paso por el Bicho.