Javier Cabrera: "No continué en Unión por un tema familiar"

Javier Cabrera habló con Radio Sol (FM 91.5), donde contó los motivos por los cuales decidió no aceptar la propuesta para renovar su contrato en Unión y por el contrario sí le dio el visto bueno a los dirigentes de Argentinos Juniors, quienes le confeccionaron un contrato donde cobrará por productividad.

"Mi salida de Unión en un principio fue porque tenía algo muy concreto de afuera (México). Eso se fue extendiendo y después apareció Argentinos Juniors. Yo estuve unos años atrás en ese club y por tema familiares decidí quedarme en Buenos Aires, ese fue el motivo por el cual salí de Unión", reveló Javier Cabrera.

Javier Cabrera.jpg Javier Cabrera desechó la chance de continuar en Unión y acordó su retorno a Argentinos Juniors.

Pero no se quedó allí y Javier Cabrera destacó: "Estoy muy agradecido por la gente de Unión, la verdad que me trataron muy bien. Cuando terminó el contrato me ofrecieron mejorarlo y la verdad que era muy bueno. No fue por tema económico, sino por un tema familiar que decidí venir a Buenos Aires".

En cuanto a por qué no se dio la chance de México, el Cangrejo reveló: "Lo único que pasó es que se extendió más de lo debido y por temas familiares decidí no esperar y quedarme acá".

También Javier Cabrera se refirió a su paso por Unión, e indicó: "Estoy agradecido con la gente de Unión, ellos hicieron un esfuerzo muy grande en hacerme la propuesta que hicieron cuando se me terminó el contrato. Estoy 100% agradecido y espero el día de mañana poder vestir la camiseta de Unión".

"Espero el día de mañana poder vestir de vuelta la camiseta de Unión porque la verdad me sentí muy cómodo con los hinchas y dirigentes. Se portaron muy bien, quedo en deuda con ellos y espero volver", finalizó Javier Cabrera.