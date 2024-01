El Loco Álvez, sin filtro: "Me lesioné mucho en Unión y eso me pasó factura"

Jonatan Álvez pasó por la concentración de Unión para charlar con sus excompañeros y recordó su fugaz paso por Santa Fe. "Me trataron con el mejor cariño", tiró

El Loco pasó por la concentración del Tate en Montevideo y charló por radio Sol Play (FM 91.5), donde admitió que "me fui bien de Unión, ahora estoy en Ecuador, a fin de mes tengo que regresar, pero hay que ver que pasa porque el panorama no es muy bueno, veré donde puedo ir".

Más adelante, reconoció que "estuve cerca de volver a Unión pero en lo económico no llegué a un acuerdo y por eso elegí otras oportunidades".

A corazón abierto, el artillero subrayó que "no voy a mentir, me lesioné mucho, eso me pasó factura, era lindo jugar en Argentina, fue una gran experiencia".

En la parte final también expresó que "sufrí mucho por Unión, vi casi todos los partidos, desde que llegué me trataron con el mejor cariño posible, me hice muy buenas amistades, Unión algún día va a llegar muy lejos, va a seguir con sus frutos y no va a descender a la B".